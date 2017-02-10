Сотрудники американских компаний требуют от руководства не сотрудничать с Трампом

«Идите все и купите сегодня» одежду из коллекции Иванки Трамп, заявила на ТВ советник президента Келлиэнн Конуэй после того, как ритейлер Nordstrom снял вещи Иванки с продажи

Президент США Дональд Трамп не стесняется публично критиковать компании. В Twitter или в выступлениях он уже не раз осуждал их прежде всего за перенос производства в другие страны, в основном в Мексику, но также, например, производителей истребителей – за высокие расходы или фармацевтические компании – за высокие цены. На этой неделе он даже обрушился на компанию, переставшую продавать одежду, дизайнером которой является его дочь Иванка. А советница президента «бесплатно прорекламировала» эту одежду, вызвав негодование конгрессменов и специалистов по этике.

Ряд компаний вступили в открытое противостояние с Трампом. Так, около 100 технологических компаний подали иск с требованием отменить его указ, ограничивший въезд в США гражданам из семи преимущественно мусульманских стран. Между тем сотрудники ряда компаний стали оказывать давление на своих руководителей, требуя дистанцироваться от политики и действий президента, пишет Bloomberg Businessweek. Отношение к нему уже влияет на кадровую политику: известны случаи, когда сотрудники покинули компанию в знак протеста против действий топ-менеджмента или даже отказались наниматься, сочтя компанию близкой к Трампу.

Через несколько часов после того, как генеральный директор IBM Джинни Рометти поздравила Трампа с победой на выборах и предложила работать с ним по экономическим вопросам, разработчик программного обеспечения Дэниел Хэнли составил петицию. Она призывает Рометти «делать то, что правильно для сотрудников IBM», в том числе «уважать наше право отказаться участвовать в любых госконтрактах, нарушающих конституционные и гражданские свободы». Петиция собрала уже более 1600 подписей, указывает Bloomberg Businessweek.