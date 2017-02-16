Карьера
Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Карьера по горизонтали

Как сделать карьеру после смены профессии

Сначала надо найти правильные аргументы для негативно настроенных работодателей
Алексей Таранин

Бухгалтер Юлия Носова мечтала жить и работать в Сочи. И ее мечта сбылась. Ее пригласили на работу в бухгалтерию горно-туристического центра «Газпрома» в Красной Поляне. Но через полгода она вдруг поняла: быть бухгалтером в Сочи ей так же скучно, как и в родном Барнауле. Дело не в городе, а в профессии, которая ей уже много лет не нравится. Поначалу девушка решила все бросить, но потом вспомнила о детском увлечении – в детстве ей нравились реклама и рекламные ролики.

Таких людей на российском рынке труда много, показал опрос рекрутинговой компании «Бигл». Исследователи опросили 1800 сотрудников компаний из разных отраслей и городов, а также 300 работодателей. Выяснилось, что 45% опрошенных поменяли профессию кардинально. А из оставшихся 55% чуть более половины (61%) недовольны тем, чем занимаются. 20% из них готовы к переменам, а 19% планируют оставить все как есть.

Бухгалтер на всю жизнь

Причин для смены профессии обычно две: бегство из зоны дискомфорта, будь то неправильный выбор пути в молодости либо низкая зарплата, или затормозившийся рост, говорит заместитель гендиректора кадрового холдинга «Анкор» Татьяна Баскина. Исследование «Бигла» подтверждает: 36% решили поменять профессию на более прибыльную, а 32% занялись тем, что им по-настоящему интересно.

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