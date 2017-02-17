Предпринимательство
Статья опубликована в № 4265 от 17.02.2017 под заголовком: Огород на складе

Все больше стартапов выращивают овощи на складах и в грузовых контейнерах

Они надеются преобразовать всю отрасль овощеводства в США
Калифорнийский стартап, выращивающий овощи на бывшем складе, надеется преобразить сектор овощеводства
Калифорнийский стартап, выращивающий овощи на бывшем складе, надеется преобразить сектор овощеводства
PIXABAY

Калифорнийский стартап Plenty United занимается выращиванием зелени в переоборудованном складе в районе бухты Сан-Франциско. Пластиковые стеллажи, на которых растет салат-латук, руккола и зелень, поднимаются на высоту до 6 м. Помещение освещается разноцветными светодиодными лампами, что придает ему футуристический вид. Растения посажены в губчатое вещество, заменяющее им почву, и поливаются водой, обогащенной минералами. За освещенностью, влажностью и температурой следят автоматические датчики. В некоторых частях склада общей площадью более 4700 кв. м до сих пор идет реконструкция и работают строители.

Если все пойдет по плану, Plenty United будет выращивать до 1360 т зелени в год. В ближайшее время компания собирается начать продвижение продукции с упором на то, что она выращена специально для местных магазинов и ресторанов, а не для длительной транспортировки. «Мы выращиваем зелень для людей, а не для грузовиков», – говорит сооснователь и генеральный директор Plenty, 44-летний Мэтт Барнард. Он родился в семье фермера из Висконсина, работал в инвестиционных и технологических компаниях.

Число стартапов, выращивающих овощи на крышах зданий, растет

Plenty – только одна из целой волны стартапов, пытающихся завоевать долю на розничном рынке овощей и фруктов, перенеся растениеводство из садов и полей в переоборудованные склады, здания бывших заводов и даже транспортные контейнеры. Помещения оборудуются датчиками температуры и влажности, автоматическими системами полива и подкормки растений, светодиодным освещением, чтобы растения не нуждались ни в солнце, ни в почве.

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