Все больше стартапов выращивают овощи на складах и в грузовых контейнерах

Калифорнийский стартап Plenty United занимается выращиванием зелени в переоборудованном складе в районе бухты Сан-Франциско. Пластиковые стеллажи, на которых растет салат-латук, руккола и зелень, поднимаются на высоту до 6 м. Помещение освещается разноцветными светодиодными лампами, что придает ему футуристический вид. Растения посажены в губчатое вещество, заменяющее им почву, и поливаются водой, обогащенной минералами. За освещенностью, влажностью и температурой следят автоматические датчики. В некоторых частях склада общей площадью более 4700 кв. м до сих пор идет реконструкция и работают строители.

Если все пойдет по плану, Plenty United будет выращивать до 1360 т зелени в год. В ближайшее время компания собирается начать продвижение продукции с упором на то, что она выращена специально для местных магазинов и ресторанов, а не для длительной транспортировки. «Мы выращиваем зелень для людей, а не для грузовиков», – говорит сооснователь и генеральный директор Plenty, 44-летний Мэтт Барнард. Он родился в семье фермера из Висконсина, работал в инвестиционных и технологических компаниях.

Plenty – только одна из целой волны стартапов, пытающихся завоевать долю на розничном рынке овощей и фруктов, перенеся растениеводство из садов и полей в переоборудованные склады, здания бывших заводов и даже транспортные контейнеры. Помещения оборудуются датчиками температуры и влажности, автоматическими системами полива и подкормки растений, светодиодным освещением, чтобы растения не нуждались ни в солнце, ни в почве.