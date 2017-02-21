Как найти интересные идеи для бизнеса

Плотников, кровельщиков и роллеров исследователи спросили: как усовершенствовать защитную оснастку рабочих? И, как ни странно, самые интересные идеи пришли от представителей профессий, далеких от обсуждаемой отрасли. К примеру, советы роллеров о том, как сделать более удобной защитную экипировку плотников, были лучше, чем полученные от кровельщиков.

Знания людей, чьи профессии на первый взгляд не похожи на вашу (однако на глубинном уровне довольно близки), могут помочь выработать прорывные инновации. Как и метод краудсорсинга, это разновидность распределенного подхода к решению задачи. Есть немало примеров, когда решение было найдено этим методом: производитель эскалаторов понял, как установить ­оборудование на верхних этажах высоток, а поставщик устройств для общепита усовершенствовал гриль.

Исследование не просто обосновывает выбор этого подхода, но и объясняет его на практике. Как правило, менеджеры ищут инновационные идеи не системно, а где поближе: у своих разработчиков, маркетологов и дизайнеров либо клиентов и поставщиков.

Чтобы организовать поиск экспертов методом пирамид, сначала наметьте тех, кто хорошо осведомлен о предмете, и попросите их порекомендовать кого-то, кто может знать еще больше. Эксперты, оказавшиеся на вершине пирамиды, помогут вам вый­ти на специалистов в других релевантных областях.