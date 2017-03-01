Как эволюционировали фирмы-однодневки

Количество фирм-однодневок в России снизилось в 2,5 раза. Их все реже применяют для уклонения от уплаты НДС и по-прежнему используют для обналичивания – но схемы усложнились

В 2011 г., по данным системы «СПАРК-Интерфакс», в России насчитывалось примерно 1,7–1,8 млн предприятий, которые не вели реальной деятельности, а на конец 2015 г. эта цифра уменьшилась до 1 млн.

Как писали «Ведомости», в 2016 г. в России 650 000 юридических лиц были исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по решению налоговых органов, так как больше года не предоставляли отчетность и у них не было операций по счетам. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2016 г. такие компании составляли 83% организаций, исключенных из реестра по разным причинам (из-за самоликвидации, слияния или присоединения, по решению ФНС).

Описание классической фирмы-однодневки приводится в письме ФНС от 11.02.2010: это «юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации». Такие фирмы используют для хищения средств из бюджетов различных уровней, для контрабанды и уклонения от уплаты налогов.