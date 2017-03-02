Как открыть интернет-магазин одежды для полных

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти четверть россиян имеют избыточный вес и их количество каждый год растет. В «Яндексе» пользователи задают около 55 000 запросов в неделю со словами «одежда больших размеров» и еще 25 000 запросов – со словами «платья больших размеров», говорит менеджер направления «Одежда, обувь и аксессуары» компании «Яндекс.Маркет» Полина Соколова. В пиковый сезон – весной и в начале лета – поток запросов вырастает до 70 000–100 000. Но большинство производителей модных брендов предлагают полным людям одежду максимум 50-го размера, отмечает Соколова.

По мнению представителей Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и крупных онлайновых ритейлеров, интернет-магазины одежды для полных – хороший выбор для открытия своего дела. Начинающему предпринимателю нужно сделать несколько последовательных шагов.

Найти стартовый капитал

При открытии собственного интернет-магазина нужно запланировать бюджет на рекламу, прежде всего контекстную – как самую эффективную, говорит Анна Лунина, основательница компании – производителя женской одежды 52–64-го размера под маркой Wandbstore (W&B). Потом рассчитать, сколько понадобится денег на формирование ассортимента (лучше на пару сезонов). Надо решить, чем вы будете заниматься: одеждой для полных подростков, женщин, мужчин или всем спектром. Очевидно, что чем шире будет ассортимент, тем больший стартовый капитал понадобится. Он может колебаться в диапазоне от 2 млн до 10 млн руб., знает Лунина. Надо запланировать и остальные расходы – на разработку интернет-магазина, покупку программ бухгалтерского и товарного учета, зарплаты, закупку компьютеров и оргтехники, оплату услуг по хранению товара, аренду офиса, оплату интернета, хостинга и т. д.