Как открыть интернет-магазин одежды для полных
- Оксана Гончарова
- / Ведомости
По данным Всемирной организации здравоохранения, почти четверть россиян имеют избыточный вес и их количество каждый год растет. В «Яндексе» пользователи задают около 55 000 запросов в неделю со словами «одежда больших размеров» и еще 25 000 запросов – со словами «платья больших размеров», говорит менеджер направления «Одежда, обувь и аксессуары» компании «Яндекс.Маркет» Полина Соколова. В пиковый сезон – весной и в начале лета – поток запросов вырастает до 70 000–100 000. Но большинство производителей модных брендов предлагают полным людям одежду максимум 50-го размера, отмечает Соколова.
По мнению представителей Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и крупных онлайновых ритейлеров, интернет-магазины одежды для полных – хороший выбор для открытия своего дела. Начинающему предпринимателю нужно сделать несколько последовательных шагов.
Найти стартовый капитал
При открытии собственного интернет-магазина нужно запланировать бюджет на рекламу, прежде всего контекстную – как самую эффективную, говорит Анна Лунина, основательница компании – производителя женской одежды 52–64-го размера под маркой Wandbstore (W&B). Потом рассчитать, сколько понадобится денег на формирование ассортимента (лучше на пару сезонов). Надо решить, чем вы будете заниматься: одеждой для полных подростков, женщин, мужчин или всем спектром. Очевидно, что чем шире будет ассортимент, тем больший стартовый капитал понадобится. Он может колебаться в диапазоне от 2 млн до 10 млн руб., знает Лунина. Надо запланировать и остальные расходы – на разработку интернет-магазина, покупку программ бухгалтерского и товарного учета, зарплаты, закупку компьютеров и оргтехники, оплату услуг по хранению товара, аренду офиса, оплату интернета, хостинга и т. д.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров