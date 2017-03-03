На сыроделах-надомниках можно неплохо заработать

Валерия Опанасюк предлагает любителям сыра готовить его дома – с помощью чизбоксов
Максим Стулов / Ведомости
Все началось с того, что Валерия Опанасюк решила подарить маме прибор для изготовления сыра. Она была уверена, что существует специальное устройство, чтобы делать сыр, вроде хлебопечки. Оказалось, что таких устройств не существует. Зато Опанасюк узнала, что сыр можно сделать в обычной кастрюле, только надо купить закваску и ферменты. Идея была весьма популярна за рубежом, особенно в Великобритании и Австралии. Десятки иностранных интернет-магазинов предлагали все необходимое для приготовления сыра в домашних условиях.