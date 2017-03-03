Предпринимательство
Статья опубликована в № 4273 от 03.03.2017 под заголовком: Заработать на лизунах

Увлечение школьников лизунами породило волну стартапов в США

Среди новоиспеченных предпринимателей немало детей
Качественный лизун, по мнению большинства девочек, должен протекать сквозь пальцы, но сохранять целостность и не быть слишком липким
Качественный лизун, по мнению большинства девочек, должен протекать сквозь пальцы, но сохранять целостность и не быть слишком липким
Ann Johansson / Getty Images

На увлечении лизунами, или слаймами (от английского slime), зарабатывают многие, и среди этих новоиспеченных предпринимателей множество детей. Так, юной Джиллиан Гетлик всего 11 лет, и она учится в шестом классе. Продажи ее лизунов в январе 2017 г. росли так быстро, что ей пришлось привлечь в дело еще двух партнеров такого же возраста. Девочки делят между собой запасы товара, отслеживают заказы в ноутбуках и продают лизунов по цене от $1 до $3 за штуку. Сейчас юные предпринимательницы договорились вкладывать прибыль в приобретение новых ингредиентов: в клей Elmer’s, крем для бритья, стиральный порошок, пищевые красители и блестки.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике