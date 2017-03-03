Увлечение школьников лизунами породило волну стартапов в США

Качественный лизун, по мнению большинства девочек, должен протекать сквозь пальцы, но сохранять целостность и не быть слишком липким
Ann Johansson / Getty Images
На увлечении лизунами, или слаймами (от английского slime), зарабатывают многие, и среди этих новоиспеченных предпринимателей множество детей. Так, юной Джиллиан Гетлик всего 11 лет, и она учится в шестом классе. Продажи ее лизунов в январе 2017 г. росли так быстро, что ей пришлось привлечь в дело еще двух партнеров такого же возраста. Девочки делят между собой запасы товара, отслеживают заказы в ноутбуках и продают лизунов по цене от $1 до $3 за штуку. Сейчас юные предпринимательницы договорились вкладывать прибыль в приобретение новых ингредиентов: в клей Elmer’s, крем для бритья, стиральный порошок, пищевые красители и блестки.