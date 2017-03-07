Женщины – самый выгодный трудовой ресурс

Представительница компании L’Oreal в России начинала карьеру на родине, а потом уехала за рубеж. В США и Великобритании она работала на средних менеджерских позициях и никогда не чувствовала разницы между собой и менеджерами-мужчинами. В 2013 г. ее пригласили в Россию: сначала – в PepsiCo, а потом – в L’Oreal. Сейчас, работая в кругу мужчин-руководителей, она отмечает, что постоянно сталкивается с их напористой манерой общения. Ей приходится самой перенимать эту манеру, чтобы выжить в коллективе. Собеседница признается, что это не ее культура общения. Но если она ведет себя по-женски, у нее возникает ощущение, что мужчины перестают относиться к ней как к равной.

В январе – феврале 2017 г. рекрутинговая компания Hays провела исследование, чтобы выяснить, насколько равны мужчины и женщины в России по возможностям карьерного роста и зарплатам. Авторы опросили 1614 респондентов – менеджеров по персоналу и сотрудников, ищущих работу. Среди них – представители российских и международных компаний (61%), среднего (20%) и малого (17%) бизнеса, а также госкомпаний (2%). 64% опрошенных – женщины, и 36% – мужчины. Большинство респондентов – руководители подразделений (40% мужчин и 32% женщин), менеджеры (26 и 30%) и специалисты (25 и 26%). На позиции младшего специалиста (стажера) среди опрошенных оказались только женщины (4%), а на самой высшей позиции (владельца бизнеса) мужчин и женщин оказалось поровну – по 2%.

Без карьерных планов

Работодатели ценят женщин за усидчивость, аккуратность, они способны одновременно вести несколько проектов и везде все успевать, говорит директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова. В практике управляющего партнера хедхантингового агентства «Контакт» Марины Тарнопольской были случаи, когда на позициях финансового директора, директора по маркетингу, по управлению розницей и директора по логистике работодатели отдавали предпочтение женщинам, считая их более исполнительными. Они могут лучше организовать процессы и создать благоприятный психологический климат в коллективе. При этом женщины не стремятся брать карьерные вершины. Согласно опросу, 68% респондентов мужского пола ответили утвердительно на вопрос, хотят ли они занять самую высокую позицию в компании. Женщин с такими амбициями оказалось меньше – 53%. Почти треть опрошенных мужчин ответили, что почувствуют себя успешными, когда дорастут до уровня владельцев бизнеса. А большинство женщин (35%) считают, что для ощущения успеха им достаточно быть директором подразделения. Владеть бизнесом стремятся лишь 19% женщин. На вопрос, есть ли в компании возможности реализовать карьерные амбиции, утвердительно ответили 51% мужчин и 47% женщин. Женщины же чаще, чем мужчины, довольны тем положением, которое занимают: 55% против 47%.