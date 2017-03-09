Как вчерашним студентам удается перехитрить тесты при трудоустройстве

Студент МИИТа 20-летний Надир Жаббаров недавно решил устроиться в отдел маркетинга сети Metro. Ему предложили пройти необычное онлайн-тестирование. «Мне прислали ссылку: всего пять вопросов, но на каждый нужно было отвечать быстро, за 45 секунд», – объясняет Надир. Ответы работодатель записывал на видео и это заставило понервничать, успеешь – не успеешь, говорит он. «Вопросы непростые, надо было, например, сформулировать три слова, которые меня характеризуют», – уточняет Жаббаров. Он назвал себя коммуникабельным, целеустремленным и эгоистичным. Студента приняли на работу стажером. Правда, проработал на новом месте он всего один день: оказалось, что график работы в офисе не вписывается в его учебное расписание.

Многие работодатели не довольствуются изучением резюме и собеседованием и устраивают молодым соискателям тестирование. Это в разы повышает шансы 20–25-летних на трудоустройство – у них нет опыта, который можно красиво описать в резюме, зато в тестах они показывают более высокие результаты, чем более опытные 30–40-летние претенденты, убежден Марк Розин, президент «Экопси консалтинга». И тесты помогают студентам и выпускникам получить первую работу в крупных компаниях. Молодежь лучше проходит тесты еще и потому, что недавно отучилась в вузах и привыкла к тестированию и экзаменам, замечает Ксения Матвеева, менеджер по подбору персонала фабрики «Петро» (JTI).

Только через лицензированные тесты в год в России проходит около 570 000 соискателей, оценивает Елена Кадырова, генеральный директор Talеnt Q Russia. При отборе на массовые позиции такие испытания позволяют отсеять значительную часть кандидатов: иногда из 4000 человек выбирают 30 – самых сильных, например склонных к командной работе или имеющих лидерский потенциал. Тестирование молодежи при найме проводят «Газпром», Сбербанк, JTI, «Северсталь», X5 Retail Group, PepsiСo, Росбанк, 3M и другие крупные компании. 71% российских компаний при найме используют тесты для оценки навыков и знаний, 49% – тесты интеллектуальных и познавательных способностей, выяснили исследователи из компании SHL в 2016 г. Особенно доверяют «входным» тестам и полагаются на их результаты крупные банки, фармацевтические и FMCG-компании, розничные сети, отмечает Кадырова.

Без четких ответов

Встречаются такие вопросы, что не поймешь, как ответить, чтобы увеличить шансы на наем, делится 22-летний Вадим, который проходил тестирование в пяти компаниях. Помогло то, что, будучи студентом МГУ, он натренировался, участвуя в студенческих чемпионатах, где надо решать бизнес-кейсы, каждое лето проходил практику и научился подстраиваться под требования работодателей.