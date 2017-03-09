Как руководителю вовремя заметить признаки выгорания у сотрудников

Чейз Клемонс, бывший менеджер ресторана из штата Теннесси, на протяжении двух лет работал по 16 часов в день шесть дней в неделю, чувствуя себя усталым, несчастным и неудовлетворенным. Клемонс когда-то хотел стать учителем, но после окончания колледжа в мае 2009 г. оказался в ресторане. Приходя с работы, он падал в кровать, утром вставал, принимал холодный душ и пил кофе, чтобы проснуться, а затем устремлялся навстречу очередному трудному дню. В конце концов в 2011 г. он уволился с работы.

Выгорание – синдром, число жертв которого среди работников различных компаний растет, указывает Кристина Маслач, исследователь феномена выгорания и заслуженный профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. Настоящее выгорание сопровождается эмоциональным и физическим истощением, неуверенностью в себе и скептическим отношением к своей работе, говорит она. Сотрудники выполняют только минимум функций, задавая себе вопросы: а что это меняет и стоит ли эта работа того, чтобы ее делать? Менеджеры замечают, что выгоревшие сотрудники огрызаются на коллег, прогуливают работу и бросают проекты незавершенными. Такое состояние – тревожный знак, предупреждает профессор. За ним могут последовать проблемы со здоровьем, например депрессия или тревожные расстройства.