Предпринимательство
Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: Площадка для подделок

Малый бизнес США страдает от продажи подделок на сайтах Alibaba

Он несет убытки из-за малоэффективной процедуры удаления подделок из интернета
С проблемой продажи подделок сталкиваются все торговые платформы, но только на Taobao она достигает таких масштабов, указывает Дин Арнольд,
С проблемой продажи подделок сталкиваются все торговые платформы, но только на Taobao она достигает таких масштабов, указывает Дин Арнольд,
Vincent Thian / AP

Президент США Дональд Трамп недавно похвалил основателя Alibaba – китайского миллиардера Джека Ма за обещание помочь малому и среднему бизнесу США продавать свою продукцию через интернет-платформы компании. Это должно создать новые рабочие места в США.

Однако для художницы из Индианы Мишель Кек сайты Alibaba стали скорее помехой, чем помощью. Кек никогда не продавала там свои картины и коллажи, но говорит, что на Taobao можно купить подделки ее работ – всего за 3% стоимости оригинала. В Alibaba утверждают, что удалили все контрафакты, на которые указала Кек, но, по словам художницы, вскоре появились новые и в еще большем количестве. «Почему американский малый или средний бизнес должен размещать свою продукцию на платформе, где производители подделок крадут оригинальные идеи?» – спрашивает Кек.

Платформа Taobao в декабре прошлого года вновь оказалась в списке известных продавцов подделок, который составляет Торговое представительство США (USTR). В ведомстве заявили, что платформа попала в списки из-за «трудностей, с которыми сталкиваются правообладатели при удалении из продажи подделок и предотвращении незаконных предложений».

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