В чем ошибаются корпорации, когда создают венчурный фонд

Традиционно под венчурным капиталом подразумевают инвестиции, распределяющие капиталы среди стартапов, большинство из которых прогорят, но некоторые выстрелят – и финансовая отдача от них с лихвой покроет потери. Таков бизнес венчурных капиталистов. Не всем известно, однако, что более 40 лет параллельно существует и другая модель – корпоративные венчурные фонды. Здесь инвестиции в стартапы – обычно смежных отраслей – делают крупные компании. Считается, что традиционные венчурные инвесторы ориентированы на финансовую отдачу, а корпоративные – на стратегические результаты. Крупной компании трудно успеть за всеми инновациями, и она поддерживает стартапы, чтобы получить доступ к их разработкам, а самые перспективные – выкупить полностью.

По крайней мере, так было задумано, и в последние пять лет эта модель доказала свою эффективность. С 2011 по 2015 г. число корпоративных венчурных фондов в США выросло с 1068 до 1501, а объем их инвестиций между 2012 и 2015 гг. увеличился вчетверо и превысил $75 млрд. Однако чем больше компаний вступало в игру, тем более заметным становилось смещение целей: теперь их венчурные фонды работают ради финансовой отдачи, так же как традиционные венчурные компании.

Два исследователя из Массачусетского технологического института – аспирант Майкл Рольфс и профессор Алекс «Сэнди» Пентланд – изучали этот сдвиг, проводя глубинные интервью с руководителями 16 корпоративных венчурных фондов: их расспрашивали о целях, оргструктуре, стейкхолдерах, методах контроля, поощрения и компенсации, а также о критериях успеха. 14 подразделений из 16 заявили, что их основная мотивация не финансовая, но, чем глубже копали Рольфс и Пентланд, тем больше натыкались на «явные проблемы соответствия деятельности заявленным целям». По их мнению, «многие фирмы управляют своими инвестиционными командами весьма непоследовательно».