Почему самонадеянные начальники стали нежеланны

Лидер не может преуспеть без уверенности в себе, но ее избыток может загубить карьеру

Билл Трежерер, консультант по карьерным вопросам и автор книги A Leadership Kick in the Ass, встречал много слишком самонадеянных лидеров, но особенно хорошо помнит одно знакомство. Бывший десантник, основатель стартапа по разработке программного обеспечения, имя которого Трежерер не раскрывает, дерзко разговаривал с клиентами, распекал их в электронных письмах, не стесняясь в выражениях, и устраивал взбучку сотрудникам в присутствии коллег. Из-за такого стиля общения начальника сотрудники перестали доверять друг другу, а многие клиенты ушли, вспоминает Трежерер. Все же между самоуверенным лидером и бесцеремонным нахалом есть разница. Второй воспринимает критику как оскорбление, тогда как уверенный в себе лидер обращает внимание на замечания и меняет стратегию, пишет Трежерер в своей книге. Спустя некоторое время основатель софтверной фирмы продал бизнес и покинул компанию.

Лидер не может преуспеть без уверенности в себе, но ее избыток может загубить карьеру. Упрямые топ-менеджеры, преувеличивающие собственные способности и не способные признавать ошибки, могут оказаться в трудной ситуации в эпоху организаций с горизонтальной структурой и увеличения прозрачности, предупреждают эксперты и рекрутеры.

«Компании стали такими сложными, что наиболее предпочтительными кандидатами в топ-менеджеры становятся открытые к общению и способные к сотрудничеству, а не самоуверенные люди», – говорит Стюарт Крэнделл, старший вице-президент Korn Ferry Institute, исследовательского подразделения рекрутинговой компании Korn/Ferry International. По его словам, до недавних корпоративных скандалов самоуверенность обычно не мешала карьере топ-менеджеров.

Чересчур самонадеянные лидеры могут и исправиться, как это произошло с Брайаном Филкоу, генеральным директором и основным владельцем транспортной компании Jetco Delivery, в которой работает 210 человек. Филкоу всегда делал акцент на безопасность и гордился замечательными показателями своей компании в этой сфере. Однако в ноябре 2015 г. сотрудники вдруг стали значительно чаще сообщать о мелких нарушениях и потенциально опасных ситуациях.