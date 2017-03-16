«Вымпелком» переводит 4500 сотрудников на удаленную работу

Седьмой этаж бизнес-центра Hermitage Plaza, где сидят маркетологи и специалисты по цифровым технологиям «Вымпелкома», заметно преобразился. С 2016 г. сотовый оператор внедряет проект BeeFree – часть персонала перевели на удаленный режим работы и модернизировали офис. У многих сотрудников нет закрепленных за ними рабочих мест. На этаже вместо 350 рабочих мест стало 530, в том числе появились кабинки для уединенной работы. Более 3000 сотрудников «Вымпелкома» в 36 городах перешли на удаленный режим, а к концу 2017 г. таких будет около 4500, рассказывает Наталья Альбрехт, исполнительный вице-президент по управлению персоналом. Удаленный режим может охватить около 50% сотрудников. На реорганизацию офисного пространства компания намерена потратить около 100 млн руб.

Некоторые приходят в офис 2–3 раза в неделю, а кто-то еще реже, рассказывает Альбрехт. Домашние дни появились у сотрудников IT-служб, маркетологов, менеджеров по ценообразованию и закупкам, финансистов, сотрудников служб поддержки клиентов. Руководители, сотрудники офисов продаж, ассистенты и секретари, технические специалисты остались в офисе.

Такого масштабного перехода на дистанционный режим в России пока не предпринимал никто, утверждает партнер McKinsey Владимир Чернявский. Но в принципе это очень эффективная мера – около 80% функций можно вывести из офиса, считает он. Перевод людей на удаленную работу – один из шагов по реорганизации бизнеса, которые сотовый оператор предпринимает с 2015 г., отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Компания уже сократила число управленческих уровней – к примеру, в материнском холдинге Vimpelcom Ltd. вместо 7000 менеджеров стало 4500, уточняет он. Холдинг нацелен на амбициозный результат – достигнуть $1 млрд свободного денежного потока к 2018 г., хотя раньше планировал $750 млн, говорит Либин.

Полтора человека на место

В 2016 г. у «Вымпелкома» рабочих мест было чуть больше, чем сотрудников: на каждое приходилось 0,97 работника. Менялась бизнес-модель, некоторые подразделения сокращались, а офисы оставались прежними, говорит Альбрехт. К концу года компания задалась целью изменить этот коэффициент до 1,4. Она планирует сократить арендуемые площади на 60 000 кв. м – в некоторых городах за счет оптимизации существующих, а, например, в Новосибирске найти новый офис: прежний, кабинетного типа, стал неудобен. Кроме того, оператор собирается пересмотреть эффективность более чем 130 контрактов на аренду во всех регионах. Чтобы получить условия повыгоднее, в 2017 г. «Вымпелком» собирается предложить арендодателям более долгосрочные контракты.