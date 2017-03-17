Как фармацевт занялся финансовыми технологиями

Вскоре после того, как Майкл Ри начал работать фармацевтом, он узнал, что всех его покупателей волнует один вопрос: почему лекарства стали стоить так дорого? Тяжелая ситуация, в которой оказалась одна из его клиенток, 65-летняя женщина, страдающая диабетом и гипертонией, вынудила Ри заняться поисками ответа на этот вопрос.

Тридцатипятилетний предприниматель вспоминает, как в 2008 г., когда он работал на фармацевтическую сеть Walgreens в Канзас-Сити, эта женщина спросила у него, от каких двух лекарств из назначенных ей восьми она может отказаться. «Фактически она решала вопрос жизни и смерти и спрашивала у меня, какие лекарства имеют меньшую важность для нее», – говорит Ри. По его словам, совесть не позволила ему посоветовать пациентке бросить прием лекарства, которое могло спасти ей жизнь, и фармацевт потратил шесть с половиной часов собственного времени на поиск способа сэкономить. В результате он предложил пациентке другие препараты с аналогичным действием, но менее высокой стоимостью, снизив ее ежемесячные расходы на лекарства на $250.

Аналогичные рекомендации Ри стал давать и другим клиентам, а через месяц основал собственную компанию и запустил сайт Rx Savings Solutions, помогающий людям снизить расходы на лекарства.

Помимо замены препаратов более дешевыми аналогами и дженериками есть и другие способы сэкономить, выяснил Ри. Например, две таблетки по 5 мг иногда могут стоить дешевле, чем одна в 10 мг. Таблетки могут стоить меньше, чем тот же препарат в капсулах. И уровень цен в некоторых аптеках ниже по сравнению с конкурентами. Сегодня рекомендации, которые когда-то требовали у Ри нескольких часов для каждого пациента, разрабатываются за секунды с помощью специальных алгоритмов.