Как директоры-пилоты способствуют инновациям

Топ-менеджеры и владельцы бизнеса – искатели острых ощущений, управляющие самолетом в свободное от работы время, чаще вдохновляют сотрудников своих компаний на оригинальные идеи и инновации, пишут профессор McGill University Цзинцзин Чжан и ее соавторы в исследовании, опубликованном в январском выпуске Journal of Financial Economics. Авторы работы проанализировали данные более чем о 1200 мужчинах и женщинах, занимавших высшие руководящие должности в компаниях в период с 1993 по 2003 г.

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