Менеджмент
Статья опубликована в № 4282 от 17.03.2017 под заголовком: Полеты способствуют инновациям

Как директоры-пилоты способствуют инновациям

Стремление к острым ощущениям оборачивается повышением расходов на разработки
Директора-пилоты готовы рисковать, это относится и к инновациям
Директора-пилоты готовы рисковать, это относится и к инновациям
Максим Стулов / Ведомости

Топ-менеджеры и владельцы бизнеса – искатели острых ощущений, управляющие самолетом в свободное от работы время, чаще вдохновляют сотрудников своих компаний на оригинальные идеи и инновации, пишут профессор McGill University Цзинцзин Чжан и ее соавторы в исследовании, опубликованном в январском выпуске Journal of Financial Economics. Авторы работы проанализировали данные более чем о 1200 мужчинах и женщинах, занимавших высшие руководящие должности в компаниях в период с 1993 по 2003 г.

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