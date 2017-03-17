Как директоры-пилоты способствуют инновациям

Директора-пилоты готовы рисковать, это относится и к инновациям
Максим Стулов / Ведомости
Топ-менеджеры и владельцы бизнеса – искатели острых ощущений, управляющие самолетом в свободное от работы время, чаще вдохновляют сотрудников своих компаний на оригинальные идеи и инновации, пишут профессор McGill University Цзинцзин Чжан и ее соавторы в исследовании, опубликованном в январском выпуске Journal of Financial Economics. Авторы работы проанализировали данные более чем о 1200 мужчинах и женщинах, занимавших высшие руководящие должности в компаниях в период с 1993 по 2003 г.