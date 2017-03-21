Как «Крымский титан» перестроился на работу в России

Сотрудники крупнейшего работодателя Крыма – «Крымского титана» в городе Армянске – создали в соцсети «В контакте» страницу о жизни завода. Сейчас у нее 976 подписчиков, а одна из главных тем для обсуждения – низкие зарплаты. Как рассказали «Ведомостям» сотрудники, рабочие получают не более 16 000 руб., а инженеры – около 22 500 руб. в месяц. По оценкам заводчан, это на 25–30% меньше, чем на химических предприятиях в других регионах России. Сотрудники говорят, что многие увольняются и в поисках лучшей жизни уезжают из маленького Армянска. На заводе сейчас занято 4400 работников.

Основные проблемы были связаны с тем, что до вхождения Крыма в состав России «Крымский титан» получал сырье – ильменит – с Украины. Оно поступало с Иршанского горно-обогатительного комбината (ГОК), который собственник «Крымского титана», украинский олигарх Дмитрий Фирташ, арендовал у украинского государства. В сентябре 2014 г. кабинет министров Украины передал комбинат в управление Объединенной горно-химической компании (ОГХК), и завод остался без сырья. Пресс-служба холдинговой компании Фирташа DF Group International, равно как и директор завода Андрей Акулов, отказались комментировать изменения схемы поставок сырья.

Российский титановый гигант «ВСМПО-Ависма» (входит в «Ростех») не захотел купить «Крымский титан», как предсказывали СМИ. Представитель компании сказал, что его предприятие никогда не получало предложений купить «Крымский титан». Он добавил, что технологии отличаются: «ВСМПО-Ависма» выпускает металлический титан, а «Крымский титан» – диоксид титана.