Работодатели готовы приплачивать за диплом МВА втрое

Москвич с дипломом MBA в 2016 г. претендовал на зарплату в 155 000 руб., тогда как притязания специалиста без MBA были гораздо скромнее – 68 000 руб., выяснили исследователи из бизнес-школы «Сколково». Вместе с НeadHunter они проанализировали 38 млн резюме и 14,5 млн вакансий, созданных на сайте за последние восемь лет. В регионах разрыв еще заметнее – 120 000 руб. против 41 000 руб., по данным анализа резюме за 2015–2016 гг. «Эти результаты очень удивили нас самих», – говорит Максим Фельдман, руководитель департамента программ МВА бизнес-школы «Сколково».

Работодатели готовы приплачивать за диплом. В 2016 г. московские компании предлагали кандидатам с MBA в среднем 137 000 руб. в месяц, а кандидатам без МВА – только 47 000 руб. В регионах разрыв в зарплатах тоже в 3 раза – 115 000 руб. в месяц против 38 000 руб. Если сотрудник получил МВА уже на работе, разрыва нет. Георгий Самойлович, руководитель группы подбора персонала агентства «Юнити», говорит, что диплом служит поводом для небольшого повышения зарплаты специалиста или линейного менеджера. Если же MBA получает гендиректор или директора по маркетингу, персоналу, логистике или продажам, на их вознаграждении это обычно не сказывается, уточняет Марина Тарнопольская, партнер агентства «Контакт».