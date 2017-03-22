Директора международных компаний растеряны из-за Трампа

Им не нравится его политика, но хочется сохранить деловые связи с США

Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: Европейские бизнесмены не могут молчать

Многие годы лидеры европейского бизнеса придерживались неписаного правила: держаться подальше от политики в США. Теперь руководители зарубежных компаний испытывают потребность высказаться. Но они рискуют лишиться влияния и доли на одном из крупнейших мировых рынков.

В составе немецкой делегации вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель Вашингтон посетил генеральный директор BMW Харальд Крюгер. Трамп ранее пообещал немецкому автопроизводителю ввести ввозные пошлины на машины, поставляемые в США с мексиканского завода BMW. Меркель также сопровождал генеральный директор Siemens Джо Кезер. США являются для Siemens крупнейшим рынком, немецкая корпорация создала здесь 50 000 рабочих мест и добилась влияния в Вашингтоне. Однако Кезер публично на собрании акционеров Siemens выступил против намерения администрации США запретить въезд в страну гражданам семи мусульманских стран. Недавний опрос Insa показал, что менее 12% немцев рады тому, что президентом США стал Трамп.

Генеральный директор шведской строительной компании Skanska Йохан Карлстрём заявил, что его компания не будет участвовать в конкурсе на строительство стены на границе США и Мексики: «Мы верим в открытость и равенство». Бертрам Кандзиора, руководитель немецкой компании Stihl (и одного из крупнейших в США производителей бензопил и электроинструмента) в недавнем интервью критиковал Трампа за пользование «заржавевшими инструментами» протекционистской торговой политики.