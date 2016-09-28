Как правильно выбрать услугу расчетно-кассового обслуживания

Первое, что делает предприниматель, решивший начать бизнес, – идет в банк и открывает счет. Начинающему бизнесмену бывает непросто разобраться в многообразии предложений, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием, и понять, что именно ему нужно. Тем не менее, прежде чем открывать счет, стоит все-таки составить себе представление, чего вы хотите от банка.

На какие базовые услуги расчетно-кассового обслуживания обязательно нужно обратить внимание?

В первую очередь надо смотреть на два базовых тарифа: ежемесячный платеж за обслуживание счета и тариф за работу системы дистанционного обслуживания («интернет-клиент»). Эти платежи взимаются всегда, вне зависимости от того, работает ли бизнес и есть ли движение денег по счету. Если бизнес работающий и расчетные операции вам приходится совершать часто, то разницу в 200–400 руб. у разных банков вы можете и не заметить. Но если деньги на ваш счет поступают эпизодически, то более высокий тариф может быть чувствительным.

Отличия в размерах комиссии у большинства банков несущественны. Но всегда надо учитывать количество операций по счету. Если операций в месяц немного (например, вы ИП, получаете деньги раз в месяц и сразу же переводите их на личный счет), для вас не очень принципиален размер комиссии. А вот если у вас активная операционная деятельность, то даже небольшая разница может оказаться серьезной. Кроме того, комиссия зависит от способа оплаты: если через интернет-банк – она ниже, если в офисе банка – гораздо выше. Если у предпринимателя проходит максимум одна-две платежки в месяц, то ему может быть выгоднее ходить в банк, где стоимость одной платежки составляет, например, 80 руб., чем пользоваться интернет-банком, который стоит 300–700 руб. в месяц и где стоимость платежки – 20 руб.

Если у вас большой объем наличных операций, то, изучая тарифы разных банков, нужно обязательно обращать внимание на диапазоны сумм приема/выдачи наличных.

Часто бывает необходимо перевести деньги по завершении операционного дня, поэтому смотрите на размер комиссии в дополнительное время работы банка. Тарифы в послеоперационное время гораздо выше. Также обратите внимание на то, предоставляет ли банк возможность проводить платежи за счет средств, поступивших текущим днем, и на стоимость этой услуги, а также платежей по системе БЭСП (банковские электронные срочные платежи).

Неприятным сюрпризом может стать наличие временного интервала между открытием счета и началом работы интернет-банка. Хорошо, когда этот срок небольшой, иначе придется долго бегать с платежками в банк и оплачивать операции по тарифам «для офиса».

Не забывайте и про сопутствующие услуги, такие как предоставление выписок, справок, выдача корпоративных карт или чековых книжек, дубликатов электронных ключей, sms-информирование о движениях по счету. Сразу выясняйте их стоимость, чтобы потом не возникло неприятных неожиданностей.

У всех банков есть две модели тарифных планов: оплата каждой отдельно взятой услуги и пакетные тарифы, предусматривающие оплату определенного набора услуг одним ежемесячным платежом. В разных банках состав услуг, включенных в пакет, очень разный.

Для малого бизнеса пакетное сотрудничество с банком по расчетно-кассовому обслуживанию может быть очень выгодным, поскольку каждая отдельная услуга, как правило, обходится дороже, чем в составе пакета. Кроме того, пакет услуг может предусматривать, например, подключение к партнерской электронной бухгалтерии и сдачу отчетности онлайн. Это может быть выгодно тем, кто хочет сэкономить на расходах на бухгалтерию.

Также в пакеты могут входить бесплатные консультации по юридическим и налоговым вопросам, скидки на зарплатные проекты, эквайринг, интересные условия для физических лиц – сотрудников компании. Все это может выглядеть очень привлекательно, но надо оценить, насколько вам это нужно. В общих расходах компании расчетно-кассовое обслуживание занимает небольшую долю, но если не задумываться об оптимизации, то затраты на него могут существенно вырасти. Бывает, что выгоднее взять только те операции, которые действительно нужны, и оплачивать их по отдельности, тем более если их немного.

Определитесь, какими услугами вы будете пользоваться, сравните тарифы на пакеты и на отдельные услуги в разных банках и выберите то, что вам выгоднее. Но учитывайте, что стоимость расчетно-кассового обслуживания – не единственный критерий, по которому следует выбирать банк. Очень важно и то, как в принципе организован процесс обслуживания клиентов, насколько оперативно сотрудники реагируют на запросы, какова продолжительность операционного времени, каковы сроки рассмотрения расчетных документов, наличие или отсутствие лимитов на операции.

Стоит также заранее поинтересоваться методами обеспечения безопасности платежей по системе «интернет-клиент». Уже сформировался минимальный набор мер, при отсутствии которых использование интернет-банка может быть небезопасным. К таким мерам относятся специальные носители электронной подписи клиента (например USB e-Token), а также методы дополнительного контроля платежей (разовые пароли, подтверждение платежей по телефону и т. д.).

Идеальных во всех отношениях условий, скорее всего, не будет ни в одном банке. В чем-то вы, возможно, и проиграете, но, как учат профессиональные игроки, иногда стоит уступить в мелочах, чтобы выиграть по-крупному. Помните слова историка Василия Ключевского: «Крупный успех составляется из множества предусмотренных и обдуманных мелочей».

Автор – председатель правления СДМ-банка