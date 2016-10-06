Как правильно нанять иностранного специалиста

Нанимая иностранных специалистов, российские работодатели могут выбрать один из двух вариантов: заранее спланировать потребность в иностранной рабочей силе и получить квоты на наем иностранцев. Это долгая и довольно сложная процедура, требующая связей в региональных администрациях. Чтобы приехать в Россию по квоте, иностранному работнику нужно сдать тест по русскому языку, истории и основам права, иметь на руках результаты медицинских обследований, страховку, трудовой договор. Весьма трудное испытание – экзамен по русскому языку. «Укажите руководителя страны, при котором завершилась социалистическая индустриализация в СССР: а) В. И. Ленин; б) Александр II; в) И. В. Сталин». Это вопрос из теста на знание истории России для иностранных граждан, приезжающих для работы в Россию из безвизовых стран, Китая, Вьетнама.

Гораздо более легкий вариант – привлечь иностранцев в качестве высококвалифицированных специалистов (ВКС). Это быстро, а от работников не требуется сдавать никаких экзаменов по русскому языку. Единственное условие – выплата работодателем минимальной заработной платы (167 000 руб. в месяц). В ряде областей привлечение ВКС из-за рубежа – необходимость. Например, когда требуется умение работать на эксклюзивном зарубежном оборудовании или знание европейских стандартов сервиса. Дефицитный иностранный специалист может обойтись дороже 167 000 руб. в месяц. Стандартный набор – оклад, оплата проживания и автомобиля, расширенная медицинская страховка для иностранца и сопровождающих его членов семьи, курсы русского языка, оплата проезда домой.

Условия найма иностранных ВКС гибки. Компания может самостоятельно определить достаточность уровня квалификации иностранного специалиста, поэтому можно абсолютно легально нанимать высококвалифицированных строителей, сварщиков и электриков. Этим пользуются некоторые работодатели, чтобы избежать процедурных трудностей, связанных с наймом по квотам. Проблема особенно актуальна для Дальнего Востока, Москвы и вообще для тех работодателей, которые привлекают граждан Китая.

Работодатели, как правило, нанимают граждан Китая и Вьетнама не для того, чтобы им много платить. Они стремятся сэкономить на заработной плате и социальных гарантиях.

Но если компания не соблюдает условий оплаты труда высококвалифицированного специалиста, она может быть оштрафована на сумму от 400 000 до 1 млн руб. и лишиться права привлекать иностранных специалистов в течение двух лет.

Сэкономить можно вполне законно. Не все знают, что в обязательный минимум в 167 000 руб. для найма ВКС включается не только оклад, но и компенсации расходов на питание, проживание, проезд до места работы, которые часто предоставляются работникам на стройках. Некоторые страховые компании предлагают специальные страховые полисы для иностранцев на три года от 12 000 руб. Туда включены все требуемые по закону виды медицинской помощи. Если в течение месяца работник не заработал 167 000 руб. (например, он работает по графику две недели через две), это еще не означает нарушения. Главное – чтобы выплата за квартал равнялась 501 000 руб. (3 х 167 000 руб.) и работодатель отчитался об этом.

Самим же специалистам еще до приезда в Россию нужно навести справки, какие гарантии им предоставляет наше законодательство: минимальный размер заработной платы, страховка, компенсация расходов в случае депортации. Все устные договоренности лучше зафиксировать в договоре, а от работодателя потребовать подтверждения произведенных выплат.

Автор – юрист трудовой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»