Зачем компании нужны специалисты из других отраслей

Когда в компании есть сотрудники, проработавшие в ней много лет, – это огромное конкурентное преимущество. Никто не может лучше знать нюансы профессии и все возможные прецеденты. Но есть и обратная сторона медали. Почему компаниям с историей обязательно нужны новые люди со стороны?

Как «выбраться из коробки»

Если человек большую часть жизни работает в одной компании, он нередко становится суперпрофессионалом. Но всегда есть одно «но»: он не знает, как подобная работа ведется в других компаниях или индустриях. А ведь порой не нужно изобретать велосипед, если он уже изобретен кем-то другим. Кроме того, в мире происходят системные технологические изменения, но их влияние на бизнес не всегда сразу очевидно. Многие замечают будущее только тогда, когда оно наступает.

Чтобы компания развивалась, ее сотрудникам нужно иногда смотреть на свою работу со стороны. Есть хорошее английское выражение – think out of the box. По-русски звучит диковато – «думать вне коробки». Но это очень точное выражение: отбросить квадратно-гнездовой метод мышления, заглянуть за картонную стенку, которая отделяет ваш опыт от остального мира. Многие менеджеры амбициозны – им хочется, чтобы сотрудники доставали луну с неба. Но у разных людей разный багаж, и успешный менеджер потому и успешен, что в разных ситуациях использует различные компетенции коллег.

Обязательно нужно регулярно привлекать людей извне – с другим опытом, со своим взглядом на жизнь и бизнес. Им на первых порах сложно. И с ними тоже сложно. У любой компании с историей есть устоявшиеся традиции. Но иначе невозможно двигаться вперед. Поэтому привлечение специалистов из других областей – хороший способ обновить видение компании.

Чужие среди своих

У специалиста со стороны есть риск не прижиться: когда приходит топ-менеджер из другой отрасли и начинает рубить сплеча, он может наделать очень дорогих ошибок. Один яркий пример из чужого опыта: в 1980-х в компанию Apple пришел бывший президент PepsiCo Джон Скалли. Управляя PepsiCo, он добился впечатляющих успехов. На новом посту Скалли через некоторое время уволил... Стива Джобса. Сейчас об этом мало кто помнит, но Джобс вернулся в компанию только через несколько лет.

Я рекомендую обратить внимание на людей, которые добились впечатляющих результатов в смежных сферах. Например, в «Ингосстрах» недавно пришла команда финансистов из банковского сектора. Андрей Ларкин, в прошлом заместитель председателя правления коммерческого банка, по-новому выстроил работу с инвестициями. Страховые премии мы возвращаем рынку в виде выплат и не получаем избыточную маржу непосредственно от страховой деятельности – основная прибыль идет за счет инвестиционного дохода. А наш директор по маркетингу Даниил Проскурин раньше занимался маркетингом в автомобильной сфере. Его опыт помог свежим взглядом посмотреть на позиционирование компании, продуктовый ряд, сегментацию потребителей, бренд. Это вылилось в разработку новой маркетинговой стратегии, которую мы планируем внедрить в 2017 г. Она должна сделать «Ингосстрах» еще ближе клиентам, позволить более четко и индивидуально доносить до потребителей ключевые преимущества компании.

Еще один пример – директор по связям с общественностью Карен Асоян, который пришел к нам из IT/Telecom-индустрии, полностью обновил коммуникационную политику компании и ключевые подходы к работе с прессой и в социальных сетях. Страховой рынок принято считать довольно консервативным, что накладывает отпечаток на PR. Но мы решили это изменить и показать, что страховые услуги можно продвигать в увлекательных и нескучных форматах.

Как сделать выбор?

Главный вопрос, который нужно задать кандидату: «Что вы могли бы улучшить в нашем бизнесе, полагаясь на свой предыдущий опыт?» Моя практика показывает, что немного людей могут конструктивно на него ответить. Тех, с кем получился интересный разговор, я взял на работу и не жалею об этом.

Конкуренция сегодня стала совсем не такой, как 20 лет назад. Один из очень важных факторов – цифровые технологии, которые меняют модели взаимодействия в разных отраслях экономики. Страховщики, например, сейчас конкурируют с банками: полис можно приобрести и в офисе страховой компании, и в приложении для мобильного банка. Поэтому я уверен, что в первую очередь стоит обратить внимание на специалистов из IT-индустрии, электронной коммерции, телекоммуникаций. Они разрабатывают решения, которыми завтра будут пользоваться все, кто работает с клиентами. Зачастую люди из другой индустрии лучше знают, чего хочет ваш потребитель, чем сам этот потребитель. Говорят, Генри Форд однажды сказал: «Если бы я спросил людей, чего они хотят, они бы попросили более быструю лошадь». Разнообразный опыт сотрудников компании позволяет увидеть новые возможности, которые условная лошадь, может быть, заслоняет.

Подбор сотрудников на топовые управленческие позиции всегда является индивидуальной задачей. Наем людей с радикально другим опытом – не панацея и не гарантирует вам немедленный рост доходов компании в 5 раз. Но иногда для того, чтобы оправдать ожидания клиентов, нужно уметь осознанно рисковать. Иначе в лидерах в будущем может оказаться кто-нибудь другой.

Автор – генеральный директор компании «Ингосстрах»