Как руководители обманывают сами себя

Этим летом я попала на совещание руководителя производственного холдинга. Оно было посвящено вопросу формирования нового департамента, необходимость которого отстаивал руководитель. Однако большинство присутствующих не одобрили идею, и положительное решение руководитель просто продавил. А после совещания он стал настойчиво уверять, что все присутствующие на совещании сотрудники за редким исключением были на его стороне. Человек отказывался замечать факты, которые противоречили его внутренней реальности.

Эта ситуация напомнила эксперимент Артура Эллисона, американского профессора электротехники. Он попросил коллег и студентов сконцентрироваться на цветочной вазе. Все должны были смотреть на нее и стараться усилием воли приподнять вазу над столом. Сам Эллисон в решающий момент незаметно приподнял вазу с помощью электромагнита. Потом один из участников, поклонник сверхъестественных явлений, уверял всех, что видел, как некая серая субстанция переместила вазу. А другой, убежденный материалист, клялся, что ваза все время неподвижно стояла на столе.

Большинство из моих клиентов – руководителей часто оказываются в плену собственных представлений, не желая и не умея видеть иные стороны реальности. С одной стороны, это позволяет уверенно преодолевать любые препятствия и добиваться желаемого результата, с другой – создает «зоны незнания», которые могут нанести серьезный урон. Весной этого года один из руководителей российского банка, начав серьезные преобразования в розничной сети, вдруг оказался перед фактом, что вся его команда покинула банк, протестуя против перемен. Этот человек был до последнего уверен в лояльности окружения, несмотря на явные признаки назревающего недовольства.

Давайте внимательно посмотрим на самих себя: каковы наши основные заблуждения и иллюзии? Когда они появились? Какие мнения окружающих оставляем без внимания? Какие решения продавливаем, искренне веря в их пользу? Рецепт возврата к объективной реальности прост – надо серьезно и вдумчиво относиться к обратной связи, поощрять тех, кто аккуратно указывает на несовершенства, и не бояться перемен.

Автор – лидер практики VIP-консультирования «Экопси консалтинга»