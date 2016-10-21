Как малому бизнесу приобрести франшизу

Для мелких предпринимателей покупка франшизы (право использования товарного знака, технологий и ноу-хау) у крупных компаний с известными брендами (например, у сетей ресторанов или магазинов) – это способ сэкономить на маркетинге и получить стабильные каналы поставки. В российском праве франчайзинг регулируется договором коммерческой концессии (гл. 54 Гражданского кодекса, ГК). Франчайзер (владелец франшизы) передает покупателю исключительные права на свой товарный знак, корпоративный стиль, деловую репутацию и коммерческий опыт. Заключенный договор регистрируется в Роспатенте, срок регистрации по закону не должен превышать двух месяцев. Стоимость регистрации составляет 13 500 руб. Также придется заплатить по 850 руб. за каждый патент или свидетельство и по 11 500 руб. за каждый товарный знак. Но предпринимателям надо учитывать ряд тонкостей.

Владельцы франшиз стараются уговорить компании-франчайзи заключить лицензионный договор, договор комиссии и т. д. Им это выгоднее, потому что договор коммерческой концессии лучше защищает права покупателя. Например, ст. 1034 ГК предусматривает субсидиарную ответственность владельца франшизы за своего франчайзи, а ст. 1033 ГК не дает право владельцу предоставлять франшизу другому партнеру, если он собирается действовать на территории, на которой работает имеющийся франчайзи. Поэтому покупателю франшизы на переговорах следует донести до продавца мысль о том, что франчайзинг должен быть взаимовыгодным. И более слабая сторона, которой обычно является франчайзи, должна изначально защитить свои интересы. Другой аргумент заключается в том, что франшиза для владельца более выгодна, чем простой лицензионный договор, потому что позволяет продавцу лучше контролировать все бизнес-процессы и качество услуг и товаров у партнеров-франчайзи.

Нужно обратить внимание на условия расторжения договора коммерческой концессии владельцем франшизы. Например, нам приходилось сталкиваться с расторжением договора из-за «резких и неприятных запахов». Нужно настаивать на включении в договор пункта о том, что расторжение договора и штрафные санкции должны зависеть только от объективных причин, которые могут быть проконтролированы независимым третьим лицом. Кроме того, договор коммерческой концессии может содержать условия о разных штрафах за самые ничтожные нарушения со стороны франчайзи. Накапливаясь, они могут нанести ему серьезный финансовый урон.

Одной из ошибок является отсутствие в договоре коммерческой концессии механизма, позволяющего франчайзи влиять или ограничивать цену товаров, которые он обязан приобретать у франчайзера или рекомендуемых им поставщиков. Это позволяет правообладателю бесконтрольно поднимать цену, что снижает рентабельность или уменьшает конкурентоспособность товара на рынке.

Не лишней будет проверка прав владельца франшизы на товарные знаки, патенты и изобретения в Роспатенте. Эти права обязательно должны быть упомянуты в договоре коммерческой концессии, а переход права зарегистрирован в Роспатенте. В противном случае покупатель может быть привлечен к гражданской, административной и даже уголовной ответственности.

Предпринимателю также нужно правильно выбирать франшизу.

Основные критерии – размер инвестиций для открытия бизнеса и успех владельца франшизы на рынке. Второй может быть косвенно определен по числу франчайзи, расторгнувших договоры с конкретным владельцем франшизы за последнее время. Если число выбывших непрерывно растет, то, скорее всего, это означает наличие проблем у продавца. Полезно собрать информацию о владельце в Российской ассоциации франчайзинга, а также на различных форумах в интернете. Важно понимать, что сам по себе известный бренд не гарантирует отсутствия ошибок при определении покупательной способности в регионе, где собирается действовать франчайзи.

Также попросите несколько контактов тех, кто уже приобрел франшизу. Пообщайтесь с ними, узнайте их проблемы и помогает ли владелец франшизы в решении этих проблем.

Уточните, какую поддержку готов предоставить продавец. Одна российская сеть по продаже одежды предлагает скидки на товары для базового заполнения магазина, разработку дизайн-проекта и помощь при монтаже, активное продвижение бренда на федеральном уровне в печатных изданиях. Некоторые компании предлагают своим франчайзи обучение персонала. Обучение важно для покупателя любой франшизы, так как у франчайзи обычно нет опыта в планировании и ведении бизнеса. Но важно узнать, что именно входит в такое обучение и не является ли его навязывание скрытым дополнительным доходом продавца. Следует поторговаться с правообладателем о размере расходов, но избежать их полностью, скорее всего, не получится, потому что для многих продавцов франшиз это один из источников прибыли.

Можно попробовать договориться с продавцом франшизы о льготных условиях сотрудничества. Они могут включать в себя скидки на товары, эксклюзивное право на работу на определенной территории, приоритет в закупках перед другими франчайзи. Многие из крупных франчайзеров имеют такие пакеты сотрудничества.

Покупателю следует сравнить первоначальный платеж (паушальный взнос) и регулярные отчисления (роялти) с аналогичными предложениями на рынке. Роялти могут быть фиксированными, а могут составлять 5–8% от выручки. Реальным рычагом влияния франчайзи на продавца франшизы является только клиентская база покупателя, т. е. стабильный рынок сбыта на определенной территории. Тогда продавец франшизы может пойти на серьезные уступки.

Автор – партнер адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры»