Статья опубликована в № 4189 от 25.10.2016 под заголовком: Советы юриста: Как уволить сотрудника, утратившего доверие

Утрата доверия – одна из самых сложных статей увольнения, вероятность судебных разбирательств по ней стремится к 100%. Это и неудивительно, потому что соответствующая запись в трудовой книжке равносильна волчьему билету. Пункт 7 ст. 81 Трудового кодекса (ТК) разрешает работодателю прекратить трудовой договор по своей инициативе, если виновные действия сотрудника дают основание для утраты доверия. Уточню, что это относится только к тем работникам, которые непосредственно занимаются обслуживанием материально-товарных ценностей.

Но многие работодатели применяют статью ошибочно, неправильно понимая ее суть, некорректно собирают доказательную базу для увольнения и проигрывают суды.

Приведу несколько примеров, когда работодатель может уволить сотрудника из-за утраты доверия. Водитель-экспедитор слил бензин из корпоративного автомобиля, при этом в его должностной инструкции указано обслуживание материальных ценностей. Будучи водителем, он использовал топливо в личных целях, а как экспедитору ему были доверены средства компании. Можно уволить его за утрату доверия, подтвердив проступок. Просто водителя, укравшего бензин, уволить по этой причине нельзя, ведь он не обслуживает ценностей компании. Но его можно привлечь к административной или уголовной ответственности в зависимости от суммы ущерба.

Или администратор-кассир не пробил несколько товаров и не выдал чеки покупателям. Вечером товары прошли одним чеком с использованием дисконтной карты. В договоре сотрудника указана полная индивидуальная материальная ответственность. Работник нарушил правила работы с деньгами, а значит, его можно уволить в соответствии с п. 7 ст. 81 ТК.

Таким образом, основанием для утраты доверия может быть нарушение в обслуживании материальных ценностей по месту работы или факт привлечения сотрудника к административной ответственности независимо от места работы. Кроме того, п. 45 постановления пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2 говорит еще об одном случае, когда работодатель может уволить сотрудника из-за потери доверия, даже если тот не обслуживает товарно-материальные ценности, – при установлении факта взятки или хищения.

Судебные дела, связанные с утратой доверия, рассматриваются регулярно. Вот лишь несколько недавних примеров:

нарушение кассовой дисциплины (апелляционное определение Алтайского краевого суда от 27.10.2015 по делу № 33-10289/2015);

продажа товаров, не принадлежащих работодателю (апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 16.11.2015 по делу № 33-4386/2015);

совершение банковских операций без присутствия клиента, без сверки подписей (апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 16.11.2015 по делу № 33-4386/2015);

продажа товаров по цене выше или ниже установленной (апелляционное определение Саратовского областного суда от 18.12.2014 № 33-7194).

Какие ошибки совершают работодатели?

Некоторые работодатели начинают стандартную процедуру привлечения недобросовестного сотрудника к дисциплинарной ответственности, объявляя замечание или выговор. В итоге документы на увольнение оформляются совсем по другой статье ТК. А потом суд не поддерживает позицию бизнеса из-за отсутствия правильных доказательств.

Многие путают утрату доверия с обычным воровством. Когда человек на служебные деньги заправляет свой автомобиль, речь идет не о том, что он не оправдал доверия работодателя, а об уголовной ответственности за хищение. Поэтому надо устранить путаницу в трактовках: недостача денег в кассе – материальная ответственность, махинации с деньгами – уголовная ответственность, а нарушение правил работы с деньгами – повод для утраты доверия. И такой повод может появиться из-за любого события, даже не связанного с непосредственной работой сотрудника по обслуживанию ценностей. Например, работник был привлечен к административной ответственности за мелкое воровство в магазине.

Чтобы провести увольнение по этой непростой статье, необходимо оформить всего два документа.

Работодатель должен доказать, что работнику доверено обслуживание товарно-материальных ценностей в компании. Подтверждением этого является должностная инструкция, в которой четко описываются обязанности сотрудника. Например, в инструкции администратора-кассира в числе прочего следует указать такие пункты: прием через кассовые машины денежных средств от покупателей за приобретаемый товар, передача средств инкассаторам, составление кассовой отчетности, обеспечение сохранности товара в торговом зале, прием и распаковка товара, контроль порядка на складе и др.

Работодателю также нужно документально подтвердить, что человек некорректно поступил по отношению к каким-либо материальным ценностям. Не важно, относится это к товарам и деньгам работодателя или, например, контрагента работодателя. Этот документ и будет основанием для утраты доверия, после чего можно приступать к увольнению безответственного сотрудника в соответствии с п. 7 ст. 81 ТК.

Правильно организованная процедура защитит бизнес от действий недобросовестного персонала, а также поможет правильно мотивировать тех, кто отвечает за материальные ценности в компании.

Автор – управляющий партнер юридической фирмы BLS