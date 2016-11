Какие возможности откроются для работника в высокотехнологичном будущем

В отличие от многих других мыслителей, Кевин Келли, сооснователь журнала Wired, имеет оптимистичный взгляд на будущее. Он считает, что прогресс в технологиях, которого мы достигнем при помощи сенсоров, собирающих информацию и данные для анализа, откроет нам совершенно новый уровень комфорта и оптимизирует нашу повседневную жизнь: «Когда универсальная система будет знать о вас все, вы сможете получать гораздо более качественные услуги – от транспорта, приходящего абсолютно вовремя, до безупречно сидящей одежды. Кроме того, вам не придется беспокоиться о ремонте и обслуживании чего бы то ни было». В новой книге The Inevitable: Understanding 12 Technological Forces That Will Shape Our Future («Неизбежное. Чего ждать от 12 технологических сил, которые сформируют наше будущее»), ставшей бестселлером в США, Келли определяет глубинные тренды, которые «полностью преобразят то, как мы покупаем, работаем, учимся и общаемся друг с другом». В их число входят: повсеместное распространение экранов, с помощью которых люди взаимодействуют с миром и которые одновременно усиливают яркость ощущений в реальности; модели потребления, основанные на оценке и распространении, а не на владении; растущая важность фильтрации, позволяющей справиться с практически бесконечными вариантами для выбора, доступными людям; постоянное отслеживание, которое помогает каждому получать персонализированные услуги, ориентированные конкретно на него.

Келли не слишком беспокоится о риске массовой безработицы, связанной с тем, что автоматизация устранит необходимость во многих навыках и функциях: «Мы не можем помешать искусственному интеллекту и роботам проводить улучшения, создавать новый бизнес, а также отнимать у нас нынешнюю работу». Тем не менее новые возможности, которые сейчас нереально представить, родятся из улучшения, сочетания и эксплуатации этих новых технологий. Келли предсказывает: «Самыми крупными, быстрорастущими и прибыльными компаниями в 2050 г. будут те, кто поймет, как использовать невидимые и не оцененные сегодня аспекты возможности делиться». Кроме того, он верит, что 2016 г. – лучшее время в истории, чтобы изобрести что-нибудь новое: «Еще никогда не было столько возможностей, столько новых ниш, более низких барьеров, более выгодного соотношения риска и пользы, таких ожиданий роста, как сейчас». Конечно, эти блага будут распределены неравномерно и обязательно появятся победители и проигравшие. Тем не менее многие освободятся от рутинной работы и повысят качество жизни благодаря высокой производительности, достигнутой с помощью искусственного интеллекта. В этих новых условиях больше людей смогут жить творческой и полноценной жизнью. Даже при нынешнем уровне жизни, благодаря технологиям «больший процент населения приходит к выводу, что люди рождены стать балеринами, музыкантами на полный день, математиками, спортсменами, модельерами, учителями йоги, авторами фанфиков и специалистами с уникальными надписями на визитных карточках». Роботы позволят людям следовать мечте.

Возможности добиться успеха, которые открываются для человека в высокотехнологичном будущем, стали темой и для новой работы Джеффа Колвина, старшего редактора Fortune Magazine. В книге Humans are Underrated: What High Achievers Know That Brilliant Machines Never Will («Человечество недооценивают. О чем знают успешные люди и никогда не узнают умнейшие машины») Колвин, как и Келли, признает, что компьютеры обучаются гораздо быстрее людей и что прогресс в технологиях уже ведет к «устойчивой безработице, низкому росту зарплат и тенденции, при которой выпускники вузов идут на работу, не требующую диплома бакалавра». И если взрывные технологии предыдущих эпох обеспечивали много новых рабочих мест для людей, управляющих новым оборудованием, то робототехника и искусственный интеллект потенциально могут вообще вытеснить человеческий труд. В этих обстоятельствах бесполезно пытаться конкурировать с компьютерами. Напротив, успешные индивиды и компании будут выделяться благодаря навыкам, которые лучше даются людям, чем машинам.

Колвин утверждает, что устройство человеческого мозга определяет его предназначение для социального взаимодействия. Несмотря на ценность, которую мы в последние годы придаем рациональному мышлению и аналитическим способностям, эти процессы неестественны для человеческого мышления: «Мы получили пользу от жизни в социальных группах, и такая жизнь заставила нас понимать, как наши собственные действия могут повлиять на других (учитывая то, что другие думают о том же применительно к нам) и станут ли результаты полезными или вредными для нас, так как мы не можем быть уверены, когда, как или почему будут действовать другие, если не почувствуем сигналы о переменах». Он полагает, что, если не появится полная механическая имитация человеческого существа (что он считает невероятным в обозримом будущем), обязательно останутся виды деятельности, подходящие только для людей: «Мы будем и дальше настаивать, чтобы их выполняли люди». Сюда входят случаи, когда выносятся важные суждения, ставятся цели, проводятся переговоры и формируются отношения. Колин полагает, что даже если компьютер и сможет провести достаточно вычислений, чтобы прийти к надежным выводам, в критических обстоятельствах глубинные основы человеческой природы вызовут у нас желание взаимодействовать с живым человеком.

Тенденция высоко ценить навыки человеческого взаимодействия уже реализуется на практике. Колвин указывает, что, по данным последних исследований Towers Watson, работодатели больше всего ценят такие навыки, как налаживание отношений, командная работа, способность к совместному творчеству, способность участвовать в мозговых штурмах, чувствительность к культурным различиям и умение управлять неоднородными рабочими коллективами. Ценности смещаются от знаний к отношениям. Колвин комментирует это так: «Высокая производительность теперь понимается по-другому. Раньше считалось, что нужно успешно уподобиться машине. Теперь все чаще требуется, чтобы у вас получалось быть человеком». Эти компании, чей успех основан на навыках человеческих отношений, располагают бесценными активами, которые возьмут с собой в будущее.

The Inevitable: Understanding 12 Technological Forces That Will Shape Our Future.Kevin Kelly. Viking, 2016

Humans are Underrated: What High Achievers Know That Brilliant Machines Never Will. Geoff Colvin. Nicholas Brealey, 2016