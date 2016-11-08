Как компаниям использовать IT в трудовых спорах с работниками

Бытует мнение, что российские суды общей юрисдикции далеки от современных информационных технологий. Между тем во многих судах внедрены или внедряются современные IT-системы, а судьи спокойно воспринимают переписку по электронной почте или более экзотичные формы представления доказательств по делу. Какие технологии могут помочь работодателю в трудовом споре с работником?

Видеоконференц-связь

С 3 октября 2016 г. вступили в силу поправки в законы, которые позволяют работникам подавать иски по месту жительства. Раньше работников от судебных тяжб часто удерживало то, что им необходимо было ездить в суд по месту нахождения работодателя, чтобы подавать иски и участвовать в судебных заседаниях, и это было на пользу работодателям. Теперь работодатели оказались в проигрышном положении, им придется нести дополнительные временные и финансовые затраты, чтобы судиться с работниками на их территории. Отличным выходом из положения является дистанционное участие в судебном заседании с помощью систем видеоконференц-связи, и закон это разрешает. Необходимо уточнить, есть ли в конкретном суде, а также в суде по месту нахождения работодателя видеоконференц-связь. Если есть, надо подать ходатайство об участии в судебном заседании с помощью такой связи из места нахождения работодателя. В назначенное время работодателю необходимо прийти в суд по месту нахождения офиса, там проверят документы и настроят связь с судом, в который работник подал иск. Судебный процесс ведется по месту нахождения работника, а представитель работодателя может выступать по видеоконференц-связи и пользоваться всеми процессуальными правами без каких-либо ограничений.

Согласно постановлению правительства от 27.12.2012 № 1406 «О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013–2020 гг.» к 2020 г. 95% федеральных судов общей юрисдикции должны быть оснащены комплектами видеоконференц-связи. По процессам, в которых я принимала участие в последние полтора года, большинство региональных районных судов, даже если речь шла о некрупных и отдаленных городах, были оснащены данной системой, в частности Миасский городской суд (Челябинская обл.) и суд в поселке Яр-Сале Ямальского района.

Электронная переписка

Формально трудовое законодательство позволяет вести с сотрудником электронную переписку, только если работник был принят на дистанционную работу. В трудовом договоре с удаленно работающим сотрудником должна присутствовать соответствующая формулировка: что сотрудник будет трудиться не в офисе работодателя и что наниматель и исполнитель будут взаимодействовать по информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования, в том числе по интернету.

Однако на практике суды принимают электронную переписку, которую работодатели вели с любыми работниками, а не только с дистанционными. Более того, с 1 января 2017 г. деловая корреспонденция, полученная посредством факсимильной, электронной или другой связи с использованием интернета, официально признается письменным доказательством.

Электронный журнал

Важным доказательством в трудовых спорах может стать электронный журнал (лог), регистрирующий события в корпоративной информационной сети (вход, выход из нее и т. п.). Он, в частности, фиксирует активность пользователей в корпоративной электронной почте. Можно установить, когда и кто заходил в электронную почту, какие приложения были открыты, печаталось ли что-либо на принтере. С помощью логов можно подтвердить опоздание на работу, неисполнение должностных обязанностей или использование имущества работодателя в личных целях (например, если служащий печатает на корпоративном принтере скачанные из интернета романы).

Протокол осмотра интернет-страниц

Работники то и дело вольно или невольно разглашают в интернете конфиденциальную служебную информацию или персональные данные коллег на личном сайте, в блоге или на персональной странице в социальных сетях. Если работник разгласил коммерческую тайну работодателя или персональные данные другого работника, то это является однократным грубым нарушением, влекущим увольнение (подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса). Наниматель также может по суду взыскать с работника материальный ущерб. Болтливость работника можно зафиксировать в протоколе осмотра соответствующих интернет-страниц. Протокол по закону необходимо оформлять у нотариуса до начала судебного процесса. Если речь идет о личном сайте, нужно сделать запрос в компанию, регистрирующую доменные имена, чтобы подтвердить, что сайт зарегистрирован на конкретного сотрудника. Авторство конкретных записей в блоге или на персональной странице в социальной сети можно подтвердить свидетельскими показаниями, например, других сотрудников, входящих в число друзей автора и участвовавших в переписке либо присутствовавших при публикации поста в соцсети.

Любое из перечисленных доказательств эффективнее использовать не по отдельности, а в сочетании с другими доказательствами, подтверждающими предмет спора. Чтобы представить в суд электронные доказательства, компании имеет смысл пригласить на заседание IT-специалиста, который объяснит, что представляет собой это доказательство и что именно оно подтверждает. Другой вариант – сопроводить представление доказательств письменными пояснениями специалиста по IT.

Автор – юрист PwC Legal