Работа на высокой должности с большим окладом тоже надоедает

До конца года осталось полтора месяца, и волей-неволей лезут мысли, что все, что задумывал, не сделано, что сделано – не нравится. С такими итогами вы еще пару-тройку лет поноете на своих высоких должностях, а потом вас уволят, и вы окажетесь невостребованным на рынке труда. Вы же не хотите оказаться за бортом? Тогда пора все исправлять.

Сгорел дотла

Давно ли вы чувствовали драйв от работы? Такой, от которого хотелось сворачивать горы дни и ночи напролет. Признаем, что и на высокой должности с хорошим окладом работа может надоесть. Стоит задуматься, если вы:

реагируете на любые предложения: «Нет, так не получится»;

новые проекты отвергаете и уверены, что они не повысят продажи и EBITDA. Проекты не вызывают интереса, и эмоционального подъема от выполненных задач не прибавляется;

выполняете только базовый уровень задач и саботируете задачи, которые считаете ненужными;

общение на повышенных тонах все чаще слышится из вашего кабинета. Считаете, что вас постоянно хотят задеть, оскорбить, и вообще отвлекают по пустякам от важных дел. Уровень компетентности коллег в ваших глазах падает, их действия кажутся априори неправильными;

задерживаетесь в офисе допоздна и пытаетесь сделать что-то полезное, но приводит это лишь к долгому сидению в соцсетях. После таких героических посиделок вы, однако, не преминете подчеркнуть: «Все ушли в шесть вечера, а я сидел до девяти»;

не можете найти мотивацию к работе;

часто перерабатываете, но безрезультатно.

Если хотя бы пара пунктов про вас, пора действовать. Рано или поздно начальство заметит вашу непродуктивность и начнет искать способы вас уволить. При этом помните, что сбитый летчик в 32 года и в 47 лет – это совершенно разные летчики. В возрасте за 45 можно искать вакансии несколько лет. Усталые управленцы, которые не улавливают тренды, никому не нужны.

Обеспечить себе «золотой парашют»

Для топов «кому за» я рекомендую смотреть не только интересные вакансии, но и думать о создании нового рабочего места своими руками. Формулировка «ушел развивать собственный бизнес» прозвучит гораздо привлекательнее, чем «уволен по соглашению сторон». За годы вы накопили немалый опыт, у вас есть связи, так почему бы это не монетизировать?! Вы знаете узкие места в своем деле. Опираясь на эти знания, найдите несколько перспективных стартапов в своей отрасли, в которых вы сможете стать совладельцем – лучше даже частичным. Можно вкладываться как знаниями, опытом, связями, так и деньгами. При этом лучше взять под крыло сразу несколько стартапов. Огненные отрасли для стартапов сегодня – это все виды IT-услуг на стыке с любыми другими сферами, а также работа с big data, развитие робототехники, модифицированное сельское хозяйство, инновационная медицина, биоинженерия, новые энергоносители.

Новая деятельность быстро вытащит вас из рутины, и вы забудете про хандру. Там, где есть собственный бизнес, не остается времени на депрессии. Вы выстраиваете процессы в зарождающемся проекте, отлаживаете структуру работы, а взамен получаете «антидепрессанты» в виде драйва от любимой работы.

Вы сами обеспечите себе тот самый «золотой парашют», от выплаты которого компании все чаще отказываются, увольняя высокопоставленных сотрудников. Монетизировать знания и опыт в новых проектах можно и нужно, и теперь у вас есть инструкция, как это лучше сделать.

Автор – руководитель проекта «Антирабство»