Менеджмент
Статья опубликована в № 4213 от 29.11.2016 под заголовком: Советы консультанта: Как заставить не слишком заинтересованных дистрибуторов продавать больше

Как заставить не слишком заинтересованных дистрибуторов продавать больше

Разбор кейса производителя мебельной фурнитуры, имеющего 100 дилеров и дистрибуторов
Татьяна Сорокина, директор компании «Юнит-Консалтинг»

«Заставить дистрибуторов лучше работать, когда рынок сокращается из-за кризиса, невозможно!» – такое мнение я слышу очень часто последние два года от коммерческих служб компаний-производителей. А между тем практика показывает, что даже некрупный производитель вполне может заинтересовать крупных дистрибуторов в увеличении продаж его продукции. Вот реальная история из нашего опыта: осенью 2015 г. производитель мебельной фурнитуры понял, что нужно пересматривать принципы работы с дилерской сетью. К этому времени компания работала на рынке 14 лет и являлась одним из лидеров. Процессы взаимодействия с партнерами были налажены, отношения с ними длились годами. Однако из-за сокращения рынка в 2014–2015 гг. у фабрики возникли претензии к торговой сети: дистрибуторы и дилеры не выполняли планы продаж и ссылались на то, что рынок сокращается уже два года подряд на 15–20% в год. И на это объяснение у менеджеров фабрики нечего было возразить. Другой проблемой была нестабильность продаж самого прибыльного ассортимента: дистрибуторы выбирали самый ходовой ассортимент, а самый прибыльный оставался на складе у производителя.

Разобраться, кто есть кто

Общее количество торговых партнеров у фабрики перевалило за 100, примерно половину составляли дистрибуторы, также компания работала с дилерами и специализированными дистрибуторами – логистическими компаниями. И первым шагом стал анализ сети.

Он показал, что партнерская сеть фабрики неоднородна. Большую часть продаж компании – до 60% – обеспечивали широкопрофильные дистрибуторы, занимающиеся широким спектром продукции: отделочными, кромочными, строительными материалами, фасадами, светотехникой и проч. Для таких партнеров мебельная фурнитура не являлась основным источником дохода: она занимала в их обороте от 2 до 10%. Недовыполнение планов продаж на 25% именно этой группой партнеров по сбыту и стало основной причиной снижения продаж фабрики. Перед производителем стояла задача – стимулировать дистрибуторов к тому, чтобы продавать мебельной фурнитуры фабрики как можно больше, а это было непростой задачей, потому что для универсальных дистрибуторов фурнитура была второстепенным товаром.

Также среди торговых партнеров были специализированные дилеры, занимающиеся фурнитурой и двумя-тремя другими группами товаров. Вклад этого канала в общий сбыт фабрики был незначителен – менее 10%. Однако они, напротив, были весьма экономически заинтересованы в росте продаж фурнитуры, потому что на нее приходилось от 20 до 50% их оборота. Проблема в том, что значительного увеличения продаж через специализированных дилеров ждать не приходилось: перечень продукции, которую они закупали, был не широк, к тому же они поставляли ее преимущественно мелким клиентам. А самая перспективная категория – крупные клиенты – была этим дилерам не по зубам.

И последняя группа – дистрибуторы – логистические компании, занимающиеся доставкой мебельных материалов, на их долю приходилось до 30% продаж фабрики.

Четыре шага, помогающих сделать дистрибуцию эффективной

Мотивация торговых партнеров была основана, во-первых, на скидках в зависимости от объемов закупок, а также на премиях за выполнение планов (причем они давались даже за неполное выполнение плана, например на 90%). Так компания работала с дилерами и дистрибуторами несколько лет и избегала радикального завинчивания гаек, опасаясь, что партнеры уйдут к конкурентам и сбыт вообще упадет.

Выходом из положения стал гибкий подход: поставщик дает торговым партнерам более выгодные условия, но будет требовать от них жестких обязательств по продажам.

Пряник и кнут для крупных дистрибуторов

Самым важным было замотивировать наиболее крупных партнеров – широкопрофильных дистрибуторов. Фабрика предложила им сохранение цен на самый ходовой ассортимент и даже немного снизила цены на часть позиций, но взамен обязала дистрибуторов выкупать не менее 75% всех артикулов. Производитель проанализировал, какую продукцию закупают у дистрибуторов предприятия по производству и сборке мебели, и сформировал рекомендуемый ассортимент по пяти продуктовым группам для каждого типа клиентов дистрибутора. Чтобы помочь дистрибуторам укрепить связи с крупными клиентами-мебельщиками, фабрика предложила дополнительно обучить одного из штатных менеджеров по продажам дистрибутора и вызывалась платить ему премии дополнительно к зарплате в дистрибуторской компании. Речь шла о специалисте по продукции фабрики, который должен был помогать дистрибутору в работе с крупными клиентами. Этот специалист знал клиентскую базу дистрибутора и непосредственно участвовал в подготовке планов продаж, его участие значительно бы увеличило точность планирования и в конечном счете премиальные дистрибутора за выполнение планов. На это согласилось больше половины дистрибуторов.

Условия для специализированных дилеров

Мотивация узкоспециализированных дилеров прежде строилась на скидках и премиях за максимальную номенклатуру и прибыль. Обязательным условием получения дилерской цены было требование закупать не менее 95% всех артикулов. Однако, выбирая широкий ассортимент, дилеры теряли деньги из-за низкой оборачиваемости товаров. Фабрика изменила ценовую политику и рекомендованные цены так, чтобы на самых ходовых позициях дилеры зарабатывали больше, чем на продукции конкурентов.

Российским компаниям нужны коммерческие директора-реформаторы

Для логистических компаний фабрика придумала дополнительный логистический бонус, но при этом подняла отпускные цены. Итоговый заработок логистических компаний остался на прежнем уровне, а заинтересованность в доставке товаров фабрики клиентам повысилась. За наиболее крупными логистическими компаниями были закреплены менеджеры фабрики, которые проводили переговоры и помогали логистическим компаниям в работе с самыми перспективными клиентами.

Таким образом, фабрика значительно изменила коммерческие условия для всех категорий торговых партнеров, однако эти инициативы были поддержаны сетью, потому что были понятны и – главное – позволяли партнерам не терять в заработке. И в первом полугодии 2016 г. суммарный прирост продаж компании составил 20%. Управляемая дистрибуция работает и в кризис!

Автор – директор компании «Юнит-консалтинг»

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