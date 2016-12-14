На что идут не слишком щепетильные сотрудники в конфликтах с работодателем

Недобросовестные сотрудники часто проявляют творческий подход, чтобы выиграть безнадежные споры с работодателями.

Обвинения в сексуальном домогательстве как способ получить прибавку к зарплате. Обвинения в сексуальном домогательстве, достаточно популярные в западных странах, в России почти не встречаются. Но сейчас некоторые сознательно угрожают такими исками, надеясь, что работодатель во избежание нежелательной огласки пойдет на договоренности с работником.

Так, одна работница просила работодателя существенно повысить ей заработную плату. Не добившись желаемого, она обратилась с иском к компании, обвинив в сексуальных домогательствах иностранное руководство компании. Работница рассчитывала на то, что руководители компании предложат ей десятки миллионов рублей отступного, поскольку в странах, откуда они родом, подобные обвинения очень серьезны. Однако работодатель решил опровергнуть обвинения в суде. Когда процесс начался, работница стала голословно обвинять топ-менеджеров и в других нарушениях, включая экономические преступления и даже преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Суд отказал скандальной сотруднице в удовлетворении требований. Российское трудовое законодательство не содержит такого понятия, как harassment, т. е. домогательства или притеснения в различной форме, в том числе сексуальной. Потерпевшие ссылаются на другие виды нарушений, предусмотренных законом (например, часть 1 статьи 133 Уголовного кодекса предусматривает специальный состав о понуждении к действиям сексуального характера путем шантажа).

Максимум услуг за счет работодателя. Работодатели часто сталкиваются с хищениями со стороны работников. Их виды и способы зависят от занимаемой должности. Одна работница, назначенная на высокую финансовую должность в дочернюю компанию иностранного холдинга, решила разнообразить утомительные служебные командировки процедурами в spa-салонах, шопингом и даже посещением Диснейленда. После каждой командировки она педантично заполняла авансовый отчет и включала в него все личные расходы, а затем сама же визировала свой отчет. Через несколько месяцев нарушения вскрылись. Проблема в том, что за хищение можно уволить только при наличии вступившего в силу решения или постановления государственного органа либо должностного лица. У работодателя этого документа не было, и ему пришлось договариваться с работницей, чтобы она уволилась из компании сама.

Использование просчетов работодателя. Один работник был уволен по сокращению штата из-за ликвидации подразделения. Суд признал увольнение незаконным из-за несоблюдения формальных требований при увольнении и предписал работодателю восстановить работника. Восстановление работника должно сопровождаться внесением должности в штатное расписание, а работодатель из-за отсутствия подразделения, в котором работал этот работник, вернуть должность в расписание не смог. Согласно статье 234 Трудового кодекса несвоевременное исполнение решения суда о восстановлении работника на прежней работе влечет компенсацию заработка за все время, которое он был лишен возможности трудиться. И теперь работник, не работая, периодически обращается в суд, взыскивая очередную порцию среднего заработка за время вынужденного прогула.

Автор – юрист PwC Legal