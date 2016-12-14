Как поставщику избежать судебных тяжб с покупателем

Судебные споры по договорам поставки между поставщиками и покупателями составляют немалую часть работы судов. На что важно обратить внимание поставщику, чтобы потом не увязнуть в тяжбах?

Правильно доказать факт поставки. В делах о взыскании долга за поставленный товар главное, что обязан доказать продавец, – факт отгрузки товара покупателю. Важно правильно оформлять товарораспорядительные документы и проверять наличие у представителей покупателя полномочий на их подписание. Часты случаи, когда по каким-то причинам договор поставки остается не подписанным сторонами. Либо имеет место разовая поставка, для которой заключать договор не имеет смысла.

Документами, подтверждающими факт поставки в данных ситуациях, являются лишь товарные накладные, которые со стороны покупателя обычно подписывают его представители. Часто это водители, работники склада или другие сотрудники. Из-за отсутствия единого договора поставки каждая товарная накладная считается документом, подтверждающим разовую сделку купли-продажи. В связи с этим с особым вниманием нужно отнестись к полномочиям указанных лиц. Если отсутствует документальное подтверждение полномочий работников на подписание товарных накладных (например, доверенность), они не вправе принимать товар и расписываться в документах. При возникновении спора о взыскании долга за поставленный товар суд может указать, что поскольку у сотрудников не было надлежаще оформленных полномочий, то они не имели права подписывать товарные накладные от лица покупателя. Поэтому если последний впоследствии не одобрил действия своих работников, то он не считается получившим товар и имеет право за него не платить.

Часто бывает, что на накладных имеются подписи уполномоченных лиц и печать организации-покупателя, но покупатель в суде заявляет, что они сфальсифицированы. Это происходит потому, что за уполномоченных в документах расписываются другие работники. Например, доверенность выдана на сотрудника склада, а он заболел, поэтому за него документы подписал другой человек, а вы это не проверили. Если почерковедческая экспертиза подтвердит, что подписи на документах проставлены не уполномоченными лицами, то суд не признает факт получения товара покупателем. А значит, может отказать во взыскании долга.

Поэтому поставщику следует заранее согласовать с покупателем, чтобы его сотрудники предоставляли правильно оформленные доверенности на право подписания накладных и приемку товара. Поставщику желательно иметь у себя копии этих документов.

Заранее договориться о валютных курсах. Нередко при заключении договора поставки бизнесмены нечетко фиксируют цену и порядок оплаты товара, особенно когда цена за единицу товара фиксируется в валюте. Тогда по общему правилу товар оплачивается в рублях по курсу Центробанка на день платежа. Но договор может иметь различные особенности: отсрочку оплаты товара, зависимость времени оплаты от приемки товара покупателем, определенное значение курса валют и т. п. Если порядок определения курса не урегулирован, между сторонами договора может возникнуть спор. Эта проблема особенно актуальна сейчас, в условиях волатильности рубля. Вот пример: поставщик автокомпонентов обратился с иском к крупному автозаводу о взыскании долга за поставленный товар. При этом, по мнению поставщика, цена товара согласовывалась в валюте, но должна была оплачиваться в рублях по курсу на день платежа. Автозавод же трактовал договор по-своему: он рассчитывал оплачивать товар в рублях по курсу, зафиксированному по каждой отдельной партии в выставляемых поставщиком счетах. Из-за подорожания валюты автозаводу пришлось сильно переплатить за товар. Суд встал на сторону поставщика.

Не брать на себя излишнюю ответственность за качество товара. Если у покупателя возникли претензии к качеству, он может потребовать снизить цены, безвозмездно устранить недостатки, компенсировать затраты на их устранение либо вообще заявить о расторжении договора и потребовать возврата денег. Поэтому продавцу следует обратить внимание на положения договора, касающиеся проверки комплектации и качества товара. На практике недобросовестные покупатели часто пытаются расторгнуть договор даже при незначительных недостатках товара.

В договоре желательно указать, что проверка качества производится при приемке товара (при передаче товара покупателю). В договор стоит включить положения, что продавец освобождается от ответственности за любые недостатки товара, выявленные после приемки. Если на товар установлен гарантийный срок, то следует четко указать в договоре начало его отсчета, например с момента подписания сторонами товарной накладной или акта приема-передачи товара. Вот пример: приобретатель трактора предъявил претензии поставщику по качеству трактора значительно позже окончания гарантийного срока (по договору – один год). Покупатель утверждал, что в договоре начало гарантийного срока не было указано, а техникой он почти не пользовался. Продавцу не удалось доказать в суде, что трактор стал эксплуатироваться покупателем сразу после его передачи и что гарантию следовало считать с этого момента. Пришлось заключать мировое соглашение и возвращать часть стоимости трактора.

Определитесь заранее, где будете судиться. Закон дает возможность сторонам договора определить конкретный суд или регион, в котором будет рассматриваться дело при возникновении спора. В общем порядке все споры по договору проводятся по месту нахождения покупателя, ответчика по делу. Если суд находится в другом регионе, это сделает для поставщика судебный процесс накладным. Поэтому продавцу следует при заключении договора поставки указать то место, которое удобно ему, – например, «по месту нахождения истца».

Автор – старший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры»