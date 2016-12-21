Менеджмент
Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: Советы юриста: Как извлечь пользу из неработающих активов

Как извлечь пользу из неработающих активов

Сделки репо, аренда, лизинг, временная передача прав на бренды – способов множество
Татьяна Николаева, Адвокат адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры»

В кризис предприятия стремятся к оптимизации. Одна из самых популярных мер – продажа незадействованных активов или передача их во временное пользование. Извлечь выгоду из неработающих активов можно разными способами.

Сделки репо

В реальном секторе используется отчуждение активов в виде сделок репо: когда компания, имеющая долг перед контрагентом, чтобы получить желанную отсрочку, продает ему имущество, а потом выкупает его – после погашения долга. Для контрагента-кредитора имущество является гарантией возврата долга и возможным источником получения прибыли. Для должника же репо – возможность получить кредит, оградить себя от судебных притязаний контрагента и в будущем вернуть имущество, когда финансовое положение восстановится.

Но репо – весьма рискованный инструмент. У должника нет рычагов для взыскания актива. И не слишком щепетильному кредитору ничто не мешает оставить актив у себя.

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