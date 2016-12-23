Предпринимательство
Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Советы юриста: Как предпринимателю подготовиться к обыску и изъятию имущества

Как предпринимателю подготовиться к обыску и изъятию имущества

Обыск, доследственный осмотр или выемка документов – надо быть готовым к любым визитам правоохранителей
Александр Железников, управляющий партнер адвокатской коллегии «Железников и партнеры»

Кража чужого имущества, мошенничество, вымогательство, незаконное предпринимательство, регистрация незаконных сделок, фальсификация документов, легализация незаконных средств, злоупотребления полномочиями, коммерческий подкуп и т. д. – причины, почему правоохранительные органы приходят к предпринимателю с обыском или доследственным осмотром, столь же многообразны, сколь и изменчивы.

Поэтому бизнесу надо быть готовым вообще к изъятию имущества при таких проверках.

Итак, полиция или ФСБ в офисе либо квартире бизнесмена. Документы проверены, копия постановления получена. Самое важное – определить, что происходит. Есть два основания для правоохранителей находиться в доме или офисе – обыск и гласное обследование помещения. Несмотря на внешнее сходство, это разные вещи. Однако в любом случае нужно стараться, чтобы ценные вещи выбыли из пользования лишь на время, а вред от их отсутствия был бы минимален.

Гласное обследование помещения регулируется законом об оперативно-розыскной деятельности и проводится при доследственной проверке – как правило, по распоряжению руководителя соответствующей оперативной службы. Оперативники не имеют права вскрывать закрытые и запертые сейфы, ящики столов, двери, шкафы и прочее имущество. Зачастую правоохранители лукавят, просят открыть ящик или кабинет. Решительно отказывайте им в этом, несмотря на возможные угрозы применения мер административного характера.

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