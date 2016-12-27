Как убедить сотрудников в необходимости контроля их компьютеров

Пропускные системы, видеонаблюдение, программы управления проектами, биометрический контроль, системы мониторинга за передвижениями сотрудников – на все эти решения есть реальный спрос в России. По оценкам TechNavio, рынок систем защиты от утечек конфиденциальных данных (DLP), контролирующих компьютеры, растет примерно на 13–15% в год.

Необходимость контроля не рождается на пустом месте: не станет здравомыслящий бизнесмен тратить миллионы на прихоти. Сотрудникам же в большинстве случаев кажется, что решения для контроля – блажь работодателя. Но контроль работодателя за исполнением обязанностей сотрудником был всегда. Только способы его реализации меняются. Если 15 лет назад были актуальны рукописные отчеты на несколько страниц, журналы прихода-ухода, бдительные вахтеры, бесконечные летучки и, конечно, личный контроль руководителя, то сегодня им на смену пришли высокие технологии.

В крупной государственной организации, занимающейся авторским правом, после внедрения системы учета времени выяснилось, что 52 из 700 сотрудников тратили по 15–20 часов в неделю на различные развлекательные ресурсы и онлайн-игры. И от нецелевого использования рабочего времени учреждение ежегодно теряло более 10 млн руб. Однако, вооружившись этими данными, руководство впервые за много лет смогло провести сокращение персонала безболезненно и эффективно. Подсчитывать ущерб от безделья сотрудников может показаться мелочным. Но мы ведь говорим о бизнесе, так? А бизнес не должен терпеть убытки от того, что персонал тратит ресурсы компании по собственному усмотрению. Оптимизировать расходы – одна из задач руководителя.

Нельзя сказать, что новость об установке системы контроля сотрудники воспринимают с большим энтузиазмом, хотя в последние годы отношение персонала к мониторингу работы с резко негативного изменилось на нейтральное. Одни инструменты контроля приживаются в компании легче, другие сотрудники пробуют обойти. И чтобы внедрение системы контроля прошло без эксцессов, стоит придерживаться следующей последовательности шагов.