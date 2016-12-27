Менеджмент
Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: Советы консультанта: Как убедить сотрудников в необходимости контроля их компьютеров

Как убедить сотрудников в необходимости контроля их компьютеров

Чтобы внедрение системы контроля прошло без эксцессов, надо выполнить четыре шага
Лев Матвеев, председатель совета директоров группы компаний SearchInform

Пропускные системы, видеонаблюдение, программы управления проектами, биометрический контроль, системы мониторинга за передвижениями сотрудников – на все эти решения есть реальный спрос в России. По оценкам TechNavio, рынок систем защиты от утечек конфиденциальных данных (DLP), контролирующих компьютеры, растет примерно на 13–15% в год.

Необходимость контроля не рождается на пустом месте: не станет здравомыслящий бизнесмен тратить миллионы на прихоти. Сотрудникам же в большинстве случаев кажется, что решения для контроля – блажь работодателя. Но контроль работодателя за исполнением обязанностей сотрудником был всегда. Только способы его реализации меняются. Если 15 лет назад были актуальны рукописные отчеты на несколько страниц, журналы прихода-ухода, бдительные вахтеры, бесконечные летучки и, конечно, личный контроль руководителя, то сегодня им на смену пришли высокие технологии.

В крупной государственной организации, занимающейся авторским правом, после внедрения системы учета времени выяснилось, что 52 из 700 сотрудников тратили по 15–20 часов в неделю на различные развлекательные ресурсы и онлайн-игры. И от нецелевого использования рабочего времени учреждение ежегодно теряло более 10 млн руб. Однако, вооружившись этими данными, руководство впервые за много лет смогло провести сокращение персонала безболезненно и эффективно. Подсчитывать ущерб от безделья сотрудников может показаться мелочным. Но мы ведь говорим о бизнесе, так? А бизнес не должен терпеть убытки от того, что персонал тратит ресурсы компании по собственному усмотрению. Оптимизировать расходы – одна из задач руководителя.

Нельзя сказать, что новость об установке системы контроля сотрудники воспринимают с большим энтузиазмом, хотя в последние годы отношение персонала к мониторингу работы с резко негативного изменилось на нейтральное. Одни инструменты контроля приживаются в компании легче, другие сотрудники пробуют обойти. И чтобы внедрение системы контроля прошло без эксцессов, стоит придерживаться следующей последовательности шагов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике