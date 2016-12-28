Менеджмент
Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Советы консультанта: Как правильно использовать гендерные различия при переговорах

Как правильно использовать гендерные различия при переговорах

И почему переносить сексуальность в переговорную комнату не следует
Моти Кристал, профессор Московской школы управления «Сколково», президент Nest Consulting

Эта тема обычно не обсуждается, хотя неизменно актуальна – секс и переговоры, точнее – роль сексуальности в процессе переговоров. Для начала надо провести четкую грань между сексуальностью с одной стороны, женственностью или мужественностью – с другой. Если вы привлекательны и довольны тем, как выглядите, то, поверьте, это будет заметно во время взаимодействия с людьми противоположного пола – я утверждаю это как переговорщик с многолетним стажем. Сексуальность же – нечто иное. Это хорошо читаемые намеки и сигналы, которые мы посылаем во время общения. Было бы неправильно переносить сексуальность в переговорную комнату. Позволю себе разрушить всю интригу: сексуальные сигналы в большинстве случаев не дадут вам преимущества в переговорном процессе. И вот почему.

– Секс – очень близкое взаимодействие, которое происходит между людьми в интимной обстановке. Бизнес не рассчитан на интимность, а, наоборот, публичен. В процессе получения прибыли задействовано много сторон. Если в бизнесе происходит конфликт, подключаются посредники и другие люди.

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