Как правильно использовать гендерные различия при переговорах

Эта тема обычно не обсуждается, хотя неизменно актуальна – секс и переговоры, точнее – роль сексуальности в процессе переговоров. Для начала надо провести четкую грань между сексуальностью с одной стороны, женственностью или мужественностью – с другой. Если вы привлекательны и довольны тем, как выглядите, то, поверьте, это будет заметно во время взаимодействия с людьми противоположного пола – я утверждаю это как переговорщик с многолетним стажем. Сексуальность же – нечто иное. Это хорошо читаемые намеки и сигналы, которые мы посылаем во время общения. Было бы неправильно переносить сексуальность в переговорную комнату. Позволю себе разрушить всю интригу: сексуальные сигналы в большинстве случаев не дадут вам преимущества в переговорном процессе. И вот почему.

– Секс – очень близкое взаимодействие, которое происходит между людьми в интимной обстановке. Бизнес не рассчитан на интимность, а, наоборот, публичен. В процессе получения прибыли задействовано много сторон. Если в бизнесе происходит конфликт, подключаются посредники и другие люди.