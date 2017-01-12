Новогодние праздники в Китае нередко влияют на график поставок товаров в Россию

На Новый год друзья из России поздравляли меня с наступлением года Петуха. Здесь, в Китае, получить такое поздравление 1 января удивительно, поскольку китайский Новый год празднуется по лунному календарю и, следовательно, приходится на разные даты каждый год. В 2017 году китайский Новый год, или, если переводить буквально, «весенний праздник», приходится на 28 января. Поскольку Китай является глобальной производственной площадкой, китайские праздники оказывают влияние на режим работы бизнесов по всему миру. Я часто сталкиваюсь с непониманием со стороны российских менеджеров того, как и почему праздники влияют на график производства заказов китайскими поставщиками. Вот несколько фактов о китайских новогодних праздниках, которые следует знать всем тем, кто работает с Китаем.

У рабочих большинства китайских предприятий практически не бывает личных отпусков. В трудовом договоре прописана возможность предоставления недельного отпуска сотруднику по заявлению, но в целом это все. В 2004 г., когда я приехал в Китай, рабочие на многих производствах имели один выходной… в месяц. Сейчас это изменилось, но гастарбайтеры из других регионов, как и прежде, проживают большую часть года за пределами дома в общежитиях при фабриках. Значение китайских новогодних праздников для китайских рабочих сложно сравнить с тем, как воспринимает новогодние праздники большинство россиян.

Примерно за месяц до китайского Нового года рабочих китайских предприятий охватывает предновогодняя лихорадка – люди думают о том, как попасть домой, а это непросто, поскольку в новогодний период транспортная система крайне перегружена – отсюда возникает необходимость выехать на праздники как можно раньше. Люди начинают разбегаться с заводов, нарушая производственный график, поставщики задерживают производство заказов. Руководство фабрик воспринимает ситуацию как форс-мажор.