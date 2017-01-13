Предпринимательство
Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Советы юриста: Как предпринима­телям строить отношения с работниками в 2017 г.

В 2016 году трудовое законодательство претерпело изменения

Чтобы правильно строить отношения с работниками, предпринимателям необходимо об этом знать
Алексей Дингин

Трудовое законодательство и судебная практика его применения, как и иные отрасли законодательства, претерпели изменения в прошлом году, которые, с одной стороны, вносят больше ясности в отношения работника и работодателя, с другой – дают работникам дополнительные возможности по защите своих прав. Среди таких изменений хотелось бы выделить следующие.

Изменения в части оплаты труда

С октября 2016 г. в Трудовом кодексе были установлены предельные сроки выплаты заработной платы. Теперь заработная плата должна выплачиваться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Включение этого правила в нормы ст. 136 Трудового кодекса снимает вопросы относительно предельных сроков выплаты заработной платы. Однако законодатель не учел, что стимулирующие выплаты, к которым относятся премии и бонусы, также включены в понятие заработной платы. Формально к ним тоже должно применяться правило о 15 днях. Но в реальности премии нередко выплачиваются через 2–3 месяца после окончания периода, за который они начислены (например, годовая премия). В ответ на многочисленные запросы представителей бизнеса Минтруд, а затем и Роструд выпустили письма, в которых указали: сроки выплаты премий могут определяться работодателями в коллективных договорах или локальных нормативных актах, например в положении о премировании. Это не приведет к нарушению норм ст. 136 Трудового кодекса.

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