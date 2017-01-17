Карьера
Статья опубликована в № 4242 от 17.01.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как менеджеру использовать гнев для эффективного управления компанией

Как научиться управлять гневом

При правильном применении эта эмоция поможет своротить горы
Люция Сулейманова, управляющий партнер Центра образовательной кинесиологии

«Они меня бесят. Я знаю, что так нельзя говорить, но словом «раздражение» мои чувства уже не описываются. Я сижу на совещаниях и трачу время не на то, чтобы управлять процессами, а на то, чтобы сдерживать гнев, потому что мне хочется орать на подчиненных и лупить кулаком по столу. Я превратился в сгусток ярости – и не знаю, как это побороть» – это слова топ-менеджера большой компании. Он обратился к психологам в надежде научиться контролировать обуревающий его гнев. И был крайне удивлен, когда на первой же беседе узнал, что подавление гнева – не выход.

А каков тогда выход? Давайте попробуем разобраться.

Гнев – базовая человеческая эмоция, возникающая тогда, когда невозможно удовлетворить потребности или достичь какую-либо цель. Это эмоция борьбы, когда либо ты победишь хищника, либо он тебя.

В цивилизованном обществе на гнев накладывается табу. Однако базовые эмоции буквально вшиты в подкорку. Поэтому человечество придумывало легитимные площадки для высвобождения этих эмоций. Например, гнев наиболее полно реализуется в боях без правил, где бойцы сознательно его в себе культивируют, чтобы устранить соперника.

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