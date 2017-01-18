Как руководителя воспринимают его подчиненные

Психологи любят проводить аналогии между бизнесом и семьей. Некоторые предполагают взаимосвязь фигур отца менеджера и непосредственного начальника этого менеджера. Мол, менеджер испытывает похожие эмоции к отцу и начальнику: бессознательный страх перед старшим, отчаянную жажду любви и внимания, соперничество и протест, в основе которых лежит разрушительная потребность победить и низвергнуть отца.

Я проводила проект по оценке управленческой команды одного банка. Цель оценки с долей юмора задал акционер, он же и генеральный директор, который собирался вскоре отойти от оперативного управления, оставив за собой только контрольные и стратегические функции: «Хочу понять, на что каждый из руководителей без меня способен, и главное – хочу знать, насколько я в их глазах действительно авторитетен и заменим ли в данный момент». Это была интереснейшая задача. Для оценки 10 руководителей был выбран метод executive assessment (индивидуальных глубинных интервью). Он предусматривает не только подробное обсуждение актуальной рабочей ситуации менеджера, но и временное погружение в более ранние периоды, в том числе в детство. Ведь ключевые особенности людей закладываются очень рано, и на них прежде всего влияют взаимоотношения с родителями. На этапе воспоминаний о детстве я просила каждого руководителя описать особенности характера отца и матери. По тому, как человек описывает своих ближайших родственников, можно сделать много психологических заключений. После разговора о детстве мы постепенно продвигались дальше по жизненному пути, отмечая точки роста и невозврата, переживая вновь судьбоносные события. И так вплоть до сегодняшнего дня.