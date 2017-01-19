Как сделать бизнес мобильным

Многие зарубежные компании уже внедрили концепцию Bring Your Own Device (BYOD), которая предполагает, что сотрудники используют собственные устройства и приложения на рабочем месте. В той или иной степени это происходит в любой компании и часто встречает отрицательное отношение руководства. Однако, если разрешить сотрудникам применять личные мобильные устройства в рабочее время, эффективность бизнес-процессов вырастет. По данным компании Dell, в организациях, где внедрена концепция BYOD, на 30% растет продуктивность, на 34% увеличиваются гибкость и мобильность сотрудников, на 27% ускоряется процесс принятия решений и на 28% улучшается коммуникация между людьми. По данным Gartner, даже при компенсации сотрудникам стоимости устройств, которые они покупают для себя и будут использовать в том числе для работы, экономия компании на поддержке IT-систем достигает 9%. В перспективе этот эффект с лихвой покрывает расходы компании на обслуживание мобильных устройств сотрудников, на адаптацию имеющихся приложений, на интеграцию этих устройств с внутренними информационными системами компании. Наибольшая экономия от внедрения BYOD достигается в отраслях с большим количеством клиентских сервисов и удаленных сотрудников: в торговле, логистике, страховании. Однако, чтобы получить выгоды от BYOD, нужно сначала выполнить несколько шагов.

Разработать стратегию мобильности. Компаниям нужно сформировать команду, представляющую различные корпоративные подразделения (администрацию, IT, HR, службу безопасности). Она определит, какие процессы требуют мобильности. Понадобится также сформировать список технологий, приложений и устройств, которые будут использоваться для мобилизации.