Цифровые технологии меняют роль гендиректора

В начале января стало известно, что фонд председателя совета директоров Mail.ru Group Дмитрия Гришина Grishin Robotics совместно с автомобильным концерном Daimler и фондами Shasta Ventures и Matrix Partners вложили $17,2 млн в стартап Starship Technologies, специализирующийся на производстве роботов-курьеров. Возможно, что это вложение в ближайшем будущем подорвет весь рынок курьерской доставки.

Традиционные предприятия уже выжали максимум из того, что позволяла сделать привычная схема повышения эффективности последних десятилетий. Классические методы по-прежнему востребованы, но только они обеспечивают рост в крупных компаниях часто лишь в доли процентов в год, а затраты времени и средств на достижение стратегических целей велики. Пришло время признать, что трансформация традиционного бизнеса невозможна без цифровых технологий. Производства, где еще недавно трудились сотни и тысячи работников, чьи профессиональные навыки формировались на протяжении десятилетий, сегодня сокращают штат до нескольких человек, оставляя вместо ушедших сотрудников роботов и используя программное обеспечение. Одновременно им приходится радикально менять подход к управлению бизнесом, командой.

Например, Магнитогорский металлургический комбинат, один из самых традиционных бизнесов, летом 2016 г. запустил в тестовом режиме инновационный проект «Снайпер». Количество ферросплавов и добавочных материалов при производстве стало рассчитываться специальной компьютерной программой. Благодаря этому компания планирует добиться экономии в среднем на 5% (275 млн руб. в год). Один из крупнейших девелоперов внедрил компьютерные программы, помогающие размещать квартиры с разным количеством комнат на разных этажах, а также планировать все инженерные сети и узлы. Получается, что услуги многих инженеров и архитекторов, занимавшихся ранее этой работой, оказываются не нужны.

Цифровые технологии выводят организации на новый уровень развития. Компания с 124-летней историей General Electric решилась на цифровую трансформацию и создала аналитическую платформу Predix, которая связывает всю технику GE через облачный сервис и анализирует данные с 10 млн датчиков. Сегодня эту платформу General Electric предлагает и другим предприятиям, и доход от ее использования в 2015 г. превысил $1 млрд. Известная сеть ресторанов быстрого питания Domino’s Pizza превратилась в компанию электронной коммерции благодаря собственному мобильному приложению. Внедрение этого приложения позволило Domino’s Pizza за последний год увеличить продажи на 10%.