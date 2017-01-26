Как применять KPI на быстро меняющихся рынках
Классические годовые KPI трудно использовать для оценки персонала на волатильных рынках. За год приоритеты для бизнеса могут измениться – и не один раз. Поэтому все большее распространение получает гибкий (Agile) подход, когда компании отказываются от четких показателей и фиксированных периодов оценки.
Однако Agile не может заменить KPI. KPI – количественная оценка результативности сотрудника и сильнодействующее лекарство от неэффективности персонала. После перевода специалистов с повременной оплаты на оплату по KPI или введения дополнительных KPI отдача от персонала повышается. А набор годовых KPI позволяет связать среднесрочные цели сотрудника со средне- и долгосрочными целями компании. Поэтому оптимальный подход – гибридный, но как соединить KPI и Agile?
Используйте короткие KPI. Пример: светотехнический завод во время кризиса в дополнение к годовым KPI внедрил ежемесячные KPI, а для некоторых категорий специалистов – квартальные. Например, для продавцов и инженеров подразделения, отвечающего за поставки уличных светильников муниципалитетам (т. е. за экспансию в секторе, где раньше доминировал импорт), компания ввела пять дополнительных KPI, в том числе временных: скорость ответов на запросы сотрудников мэрий и городских осветительных организаций, результативность контактов, число и стоимость контрактов и т. д.
Система гибкая: каждый месяц руководство вместе с HR-службой анализирует показатели, потом они обсуждаются на собраниях сотрудников подразделений, и каждый сотрудник может высказаться, какие факторы он считает ключевыми для успеха. По результатам корректируются KPI на будущий месяц или квартал. Если их не удалось выполнить, используется система «KPI в кредит»: сотрудник имеет возможность до конца года наверстать упущенное. Годовые KPI сохранены по финансовым показателям, например общей стоимости контрактов, а также по показателям саморазвития, например повышению квалификации. С помощью такой гибкой системы заводу удается развиваться на новых рынках и сохранять долю на старых.
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