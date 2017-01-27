Оценка залога: к чему должен готовиться предприниматель

Мы уже рассказывали о том, какое имущество представляет для банка интерес как обеспечение по кредиту, как малому бизнесу строить отношения с банками в вопросах с залогами, а также о том, какие шаги следует предпринять бизнесмену, чтобы хорошо подготовить недвижимость к залогу. Следующий вопрос – оценка передаваемого в залог имущества, а именно: как банк ее проводит, что на нее влияет, есть ли необходимость в независимой оценке, на какие подводные камни может натолкнуться заемщик.

1. Владельцу имущества необходимо знать, что, даже если у него есть собственное представление о цене имущества, банку этого будет недостаточно и он в любом случае проведет собственную оценку. Банк может сделать это силами собственных специалистов либо с помощью оценочной компании, с которой банк сотрудничает. Поэтому нет никакого смысла апеллировать к данным оценки, которые вы принесли в банк, даже если она кажется куда более справедливой. Кстати, банк все равно потребует от вас проведения независимой оценки аккредитованной оценочной компанией.

2. При оценке банк руководствуется ликвидационной стоимостью имущества – т. е. той ценой, которая возможна при среднесрочной продаже (за 3–6 месяцев). Банк вынужден так поступать, исходя как из принципа защиты вкладчиков, так и из принципов, сформулированных Банком России. ЦБ считает ликвидным только то имущество, которое можно продать в течение 180 дней с момента возникновения проблемы с выплатой долга.

3. Клиенты часто оценивают имущество по тому, насколько это имущество ценно для их бизнеса. Однако это ошибка: банк не оценивает стоимость имущества в зависимости от его значимости для конкретной отрасли, поскольку потенциальным покупателем может быть лицо, которое занимается совершенно иной деятельностью.