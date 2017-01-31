Занятость в эпоху искусственного интеллекта, или Что машины оставят человеку

В этом году на экономическом форуме в Давосе всерьез обсуждали замену рабочих мест умными машинами. Мир на пороге четвертой промышленной революции, инструменты анализа больших данных и основанного на них машинного обучения вкупе с нейронными сетями вышли за пределы IT-компаний и применяются и в банках, и в авиации, и в сельском хозяйстве. Некоторые ожидают взрыва безработицы. Но это упрощение.

У машин традиционно лучше получается автоматизировать рутинные процессы, а в последнее время технологии развились настолько сильно, что научились лучше человека анализировать данные и давать обоснованные рекомендации. Человеческий мозг просто не приспособлен для запоминания и тем более анализа большого количества информации. Психолог Джордж Миллер в своей работе «Магическое число семь плюс-минус два» о способностях человеческого мозга писал, что кратковременная память человека, как правило, не может запомнить и повторить более 7 ± 2 элементов.

Но остается много всего, где люди по-прежнему лучше машин и еще долго будут их превосходить. Например, человек намного лучше любой, даже самой продвинутой нейросети умеет распознавать образы. Да, машины уже научились понимать, что изображено на картинке, но пока это не сравнимо со способностью человека принимать во внимание изменения, искажения, перекрытия объектов и т. п. Допустим, нейросеть натренировали узнавать здание МИД России, но с него недавно сняли шпиль, и машина уже не поймет, что здание без шпиля – все то же министерство, а человек поймет.