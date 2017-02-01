Менеджмент
Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как технологии повлияют на будущее энергетики

Некоторые передовые технологии российские энергетики могут внедрять уже сегодня

Сдерживает лишь избыток мощности в энергосистеме и нехватка финансов
Наталья Бокша, партнер компании McKinsey

Электроэнергетика переживает изменения, сопоставимые с революцией в телекоммуникациях: традиционный сектор имеет все шансы предоставить клиентам сервис, который полностью изменит их представление об электроэнергетике.

В 2008 г. около 70% прибыли электроэнергетикам приносила традиционная генерация, в 2016 г. – только 26%. Доли прибыли от сетевого и розничного сегментов и от энергии из возобновляемых источников выросли на 10–15 п. п. каждая.

Общие тенденции отрасли – развитие распределенной генерации, умных сетей и систем хранения электроэнергии, и они требуют значительной IT-поддержки.

В России у альтернативной электроэнергетики сдержанные перспективы – из-за избытка мощности в энергосистеме и нехватки финансирования. Но распределенная генерация на основе ветряных или солнечных установок может значительно упростить электроснабжение изолированных регионов. В 2016 г. «Росатом» выиграл конкурс и построит на собственном оборудовании 610 МВт ветряной генерации до 2020 г.

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