Некоторые передовые технологии российские энергетики могут внедрять уже сегодня

Сдерживает лишь избыток мощности в энергосистеме и нехватка финансов

Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как технологии повлияют на будущее энергетики

Электроэнергетика переживает изменения, сопоставимые с революцией в телекоммуникациях: традиционный сектор имеет все шансы предоставить клиентам сервис, который полностью изменит их представление об электроэнергетике.

В 2008 г. около 70% прибыли электроэнергетикам приносила традиционная генерация, в 2016 г. – только 26%. Доли прибыли от сетевого и розничного сегментов и от энергии из возобновляемых источников выросли на 10–15 п. п. каждая.

Общие тенденции отрасли – развитие распределенной генерации, умных сетей и систем хранения электроэнергии, и они требуют значительной IT-поддержки.

В России у альтернативной электроэнергетики сдержанные перспективы – из-за избытка мощности в энергосистеме и нехватки финансирования. Но распределенная генерация на основе ветряных или солнечных установок может значительно упростить электроснабжение изолированных регионов. В 2016 г. «Росатом» выиграл конкурс и построит на собственном оборудовании 610 МВт ветряной генерации до 2020 г.