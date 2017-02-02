Карьера
Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как просить о прибавке к зарплате и получить ее

Как просить о прибавке к зарплате и получить ее

Три рекомендации, которые помогут договориться с работодателем
Андрей Носов, основатель проекта Job Talks

Исследования показывают, что около 50% наемных сотрудников проводили переговоры с работодателем об увеличении зарплаты. И примерно половине удавалось улучшить условия на 10–30%. В докризисное время вы могли прийти на переговоры к работодателю со следующими аргументами.

Вы существенно увеличили вклад в бизнес компании и перевыполняли KPI.

У вас увеличился объем работы и уровень ответственности.

За время работы вы повысили квалификацию, приобрели ценный опыт, навыки и знания и тем самым увеличили свою ценность для компании и рынка труда.

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