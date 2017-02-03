Как российским текстильщикам оптимизировать производство за рубежом

Возросшие зарплаты в Китае гонят мировую текстильную промышленность в отдаленные уголки земного шара. Например, два года назад один из крупнейших американских ритейлеров Gap (управляет брендами Banana Republic и Old Navy) объявил о намерениях перенести часть производства в Мьянму. Эфиопия – другое перспективное пристанище текстильной индустрии. Китайские и турецкие компании уже активно строят вертикально-интегрированные производства в Эфиопии, чтобы пользоваться дешевым местным хлопком и рабочей силой. Первоиспытатели Тропической Африки – H&M, Primark, Tesco и Wal-Mart – уже выполняют первые пилотные проекты в регионе. Международные производители одежды размещают заказы в Бангладеш, Вьетнаме и Индонезии, но большинство фабрик в этих странах не соответствуют социальным и экологическим стандартам. Российских компаний в Африке еще нет. Им имеет смысл сравнивать Китай и более дешевую Бангладеш. Ценовая разница между Китаем и Бангладеш может достигать 30–40%. Тем не менее Бангладеш, Индия и Вьетнам, вместе взятые, производят в долларовом эквиваленте только 30% объема текстильного экспорта Китая. Китай был и останется ключевым игроком: здесь, как нигде, развита инфраструктура текстильного производства – от пакетов и этикеток до пуговиц любого цвета и размера. Для мелких и средних брендов, какими и являются большинство российских брендов, Китай по-прежнему остается главной производственной базой.

Итак, сегодня, чтобы остаться на плаву в текстильной индустрии, есть два выхода. Первый – бежать в нетронутые уголки Юго-Восточной Азии или Тропической Африки за дешевой рабочей силой. Второй – искать пути повышения продуктивности существующих партнеров – китайских производителей. Например, помогать им внедрять практики бережливого производства.