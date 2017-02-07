Менеджмент
Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: Советы менеджера: Какую пользу компаниям могут принести консультативные советы

Какую пользу могут принести консультативные советы

Можно взглянуть на проблемы по-другому и найти новые точки роста
Игорь Розанов, исполнительный директор Ассоциации независимых директоров

Импульсом для развития бизнеса сегодня являются не только новые технологии, инвестиции и рост производительности труда, но и повышение качества управления. Иностранные компании в дополнение или как альтернативу советам директоров все чаще формируют консультативные советы, состоящие из профессиональных внешних экспертов высокого уровня. Исследования показывают: такие компании растут в 2–3 раза быстрее рынка, так как могут избежать ошибок и увидеть новые возможности в области стратегии, организационного развития, управления рисками, инвестиций. Так, согласно недавнему отчету Банка делового развития Канады, 86% руководителей малых и средних компаний считают, что консультативный совет значительно помог их предприятиям добиться успеха. В течение первых трех лет после создания совета продажи росли на треть быстрее, чем до этого (когда консультативного совета не было), а производительность труда выросла в среднем на 6%. В отчете Банка делового развития Канады сравнивались показатели компаний с консультативными советами и компаний, которые его не имеют. Оказалось, что в среднем годовая выручка у компаний с консультативным советом на 24% выше, чем у тех, у кого этот формат отсутствовал. Неудивительно, что большинство респондентов признались, что, если бы им пришлось все начинать сначала, они непременно организовали бы консультативный совет в своей компании.

Консультативные советы могут принести большую пользу и российским частным компаниям. И больше всего выиграют предприятия из конкурентных отраслей: розничной торговли, IT или логистики.

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