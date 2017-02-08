Как работодателям трудоустраивать инвалидов

В последние месяцы активно обсуждаются законопроекты Минтруда и Совета Федерации, суть которых заключается в том, что, если работодатель не сможет трудоустроить инвалида по установленной квоте, ему придется заплатить некий взнос. Тема взимания с работодателей взносов всплыла потому, что работодатели очевидно не соблюдают квоты для трудоустройства инвалидов и многим стало ясно: имеющийся механизм квотирования несовершенен и его надо менять.

Действующие законы о занятости населения и об инвалидах возлагают на работодателей обязанность сообщать в службы занятости о том, сколько рабочих мест для инвалидов они создали и сколько инвалидов они фактически взяли на работу, а также обязывают работодателя урегулировать данный вопрос в корпоративных актах (положения, политика и т. п.). Сама квота на прием инвалидов на работу на федеральном уровне рассчитывается как вилка: если численность работников превышает 100 человек, то квота может составлять от 2 до 4% среднесписочной численности работников в зависимости от того, что гласят законы в данном регионе. Работодателям со штатом от 35 до 100 человек регион имеет право вводить квоту (но может и не вводить), но в любом случае квота не может превысить 3% среднесписочной численности работников. Таким образом, каждый регион самостоятельно принимает два решения: какую квоту в пределах диапазона 2–4% установить для работодателей, у которых более 100 работников, и определять ли квоту для работодателей со штатом от 35 до 100 человек. Например, в Москве квота на прием инвалидов действует только для организаций со штатом более 100 работников и равна 2% от среднесписочной численности, а в Челябинской области – 3% для организаций со штатом более 100 работников и 2% для организаций с численностью персонала от 35 до 100 работников.